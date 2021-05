Le Mans, Q2: Yamaha-Doppel vorne, Marc Marquez 6.

Auf abtrocknendem Circuit Bugatti in Le Mans gelang den Yamaha-Werksfahrern Fabio Quartararo und Maverick Vinales im MotoGP-Qualifying ein Doppelschlag. Valentino Rossi wurde Neunter.

Nach dem Nieselregen vor dem ersten Qualifying trocknete der Circuit Bugatti in Le Mans zwar schnell ab, es gab zu Beginn von Q2 aber noch zahlreiche feuchte Stellen.



Jack Miller (Ducati) und Fabio Quartararo (Yamaha) gingen auf Regenreifen auf die Strecke, kamen aber nach der ersten Runde zurück und holten sich Slicks ab.



Valentino Rossi und dessen Petronas-Yamaha-Teamkollege Franco Morbidelli wagten sich als Erste mit Slicks auf die Strecke und gewannen dadurch zirka 2 min Fahrzeit gegenüber den Gegnern.



Nach 6 min pflügte Rossi nach einem Highsider durchs Kiesbett, konnte einen Sturz aber vermeiden. Zu diesem Zeitpunkt lag Miller mit 1:35,472 min an der Spitze.



Fünf Minuten vor Schluss führte Pol Espargaro (Repsol Honda) die Zeitenliste mit 1:33,150 min an, sämtliche Fahrer steigerten sich mit jeder Runde.



Drei Minuten vor Ende setzte sich Honda-Star Marc Marquez an die Spitze, gefolgt von Markenkollege Takaaki Nakagami und Pol Espargaro. Wenige Sekunden später stürzte KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira.



In der letzten fliegenden Runde preschte erst Yamaha-Ass Maverick Vinales auf Pole-Position, um wenig später von Fabio Quartararo verdrängt zu werden! Jerez-Sieger Miller sicherte sich Rang 3, in der zweiten Startreihe stehen Morbidelli, Zarco und Marquez.



Valentino Rossi startet am Sonntag um 14 Uhr von Startplatz 9, Weltmeister Joan Mir (Suzuki) steht nur auf 14 und WM-Leader Pecco Bagnaia (Ducati Leonovo) hat von Rang 16 viel Arbeit vor sich.

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 2, Le Mans:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:32,600 min

2. Maverick Vinales, Yamaha, +0,081 sec

3. Jack Miller, Ducati, +0,104

4. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,166

5. Johann Zarco, Ducati, +0,277

6. Marc Marquez, Honda, 0,437

7. Takaaki Nakagami, Honda, +0,520

8. Pol Espargaro, Honda, +0,550

9. Valentino Rossi, Yamaha, +0,791

10. Miguel Oliveira, KTM, +1,267

11. Lorenzo Savadori, Aprilia, +1,658

12. Luca Marini, Ducati, +1,665

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 1, Le Mans:

1. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:42,550 min

2. Luca Marini, Ducati, +0,802 sec

3. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,868

4. Joan Mir, Suzuki, +0,872

5. Alex Rins, Suzuki, +0,973

6. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,980

7. Danilo Petrucci, KTM, +1,307

8. Iker Lecuona, KTM, +1,774

9. Alex Marquez, Honda, +2,596

10. Tito Rabat, Ducati, +3,040

11. Brad Binder, KTM, +3,361

12. Enea Bastianini, Ducati, +3,573