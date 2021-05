Le Mans, Q1: Suzuki-Desaster und Savadori-Sensation

Aprilia-Werksfahrer Lorenzo Savadori und MotoGP-Rookie Luca Marini schafften in Le Mans überraschend den Sprung vom ersten ins zweite Qualifying. WM-Leader Pecco Bagnaia muss am Sonntag von Startplatz 16 losfahren.

Die Aufgabenstellung war klar: Nur die Top-2 des Q1 steigen noch in die entscheidende zweite Qualifying-Session auf, in der direkt im Anschluss die Startplätze 1 bis 12 für das fünfte MotoGP-Rennen der Saison 2021 ausgefahren werden. Die Top-10 in der kombinierten Zeitenliste nach FP3 sind automatisch für das Q2 gesetzt.



Weil nach FP1 auch FP3 am Samstagmorgen auf nasser Strecke stattfand, in dem Marc Marquez für die überragende Bestzeit sorgte, waren die Zeiten aus FP2 für die Festlegung der beiden Qualifying-Gruppen ausschlaggebend.



Um die letzten zwei Tickets kämpften unter anderen WM-Leader Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Weltmeister Joan Mir und dessen Suzuki-Teamkollege, der letztjährige WM-Dritte Alex Rins.



Das wenige Minuten vor dem ersten Qualifying stattfindende FP4 beendete Fabio Quartararo als Schnellster. In 1:32,857 min kam er aber nicht an die bis dato schnellste Zeit des Wochenendes von Johann Zarco (Pramac Ducati) aus FP2 heran, in dem der Franzose 1:31,747 min gefahren war.



Wenig später begann es erneut leicht zu regnen, zum ersten Mal in dieser Saison wurde ein Qualifying auf nasser Strecke gestartet. Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Mir mit 1:46,539 min, während Aprilia-Werksfahrer Lorenzo Savadori auf Bestzeitkurs stürzte und anschließend zurück zur Box joggte.



Nach sechs von 15 Minuten blinzelte die Sonne durch die Regenwolken und die Strecke begann an einigen Stellen schnell abzutrocknen. Mir steigerte sich, nach wie vor auf Regenreifen unterwegs, auf 1:44,995 min an der Spitze, 0,343 sec vor Rins.



Drei Minuten vor Schluss führte Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaro vor Danilo Petrucci auf KTM, während Alex Marquez (LCR Honda) auf Platz 4 liegend stürzte.



In der vorletzten fliegenden Runde stürzte Pramac-Ducati-Ersatzfahrer Tito Rabat, während die Aprilia-Piloten Aleix Espargaro und Savadori die Führung übernahmen. In der letzten Runde preschte Savadori sensationell auf Platz 1, Rookie Luca Marini (Sky VR46 Ducati) wurde Zweiter. Die beiden stehen damit in Q2, Mir (4.), Rins (5.) und Bagnaia (6.) strauchelten.

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 1, Le Mans:

1. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:42,550 min

2. Luca Marini, Ducati, +0,802 sec

3. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,868

4. Joan Mir, Suzuki, +0,872

5. Alex Rins, Suzuki, +0,973

6. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,980

7. Danilo Petrucci, KTM, +1,307

8. Iker Lecuona, KTM, +1,774

9. Alex Marquez, Honda, +2,596

10. Tito Rabat, Ducati, +3,040

11. Brad Binder, KTM, +3,361

12. Enea Bastianini, Ducati, +3,573