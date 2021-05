Brad Binder (KTM/21.): «Samstag war ein Desaster» 16.05.2021 - 08:05 Von Johannes Orasche

MotoGP © Gold & Goose Brad Binder

Red Bull-KTM-Fahrer Brad Binder erlebte am Samstag in Le Mans ein Fiasko und geht am Sonntag als Vorletzter der Startaufstellung in den Frankreich-Grand Prix.