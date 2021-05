Danilo Petrucci (KTM/5.): «Hoffte auf Podestplatz»

Nach dem schwachen Saisionstart gelang Danilo Petrucci auf der Tech3-KTM mit Platz 5 in Le Mans der heiß ersehnte Befreiungsschlag.

Das französische KTM Tech3 Factory Racing-Team von Hervé Poncharal hat bei den ersten vier Grand Prix nur sechs WM-Punkte eingeheimst, doch beim Heim-GP des Rennstalls in Le Mans kassierten Danilo Petrucci (Platz 5!) und Iker Lecuona (Platz 9) nach tadellosen Auftritten im Regen gemeinsam 18 Punkte ein!

Vorjahressieger und Regenspzeialist Danilo Petrucci hatte im nassen Warm-up die Bestzeit erzielt, doch im Rennen musste der 30-jährige Römer vom 17. Startplatz weg etliche Gegner niederringen, um unter die Top-5 vorzustoßen. Der KTM-Werkspilot fuhr bei seiner Aufjholjagd teilweise schneller als die Spitze, deshalb fehlten ihm nach 27 turbulenten Runden nur 21,4 Sekunden auf Sieger Jack Miller. Den Spanier Alex Márquez rang «Petrux» trotz heftigen Widerstands nieder.

Petrucci schaffte sein mit Abstand bestes Ergebnis auf der KTM RC16. Aber er dachte zwischendurch sogar, er könne auf das Podest brausen. «Ja, ja, irgendwann im Rennen, so ungefähr 15 Runden vor dem Ende, dachte ich, ich kann unter die ersten Drei vordringen. Das wäre mein vierter Podestplatz hier hintereinander gewesen… Aber es hat nicht geklappt. Es war ein sehr schwieriges Rennen, die Verhältnisse waren trickreich.»

«Es ist ganz klar, wir müssen unsere Startpositionen verbessern», sit sich Danilo bewusst. «Wir sind zu weit hinten losgefahren. Deshalb gab es am Beginn ein ziemliches Durcheinander. Aber als der Regen kam, konnte ich zügig aufholen, in dieser Phase habe viel riskiert. Leider gab es ein kleines Problem, als ich das Motorrad gewechselt habe. Da habe ich den ersten Gang nicht schnell genug reingebracht. Das hat wertvolle Zeit und ein paar Plätze gekostet. Aber in den ersten Runden mit den Regenreifen musste man aufpassen, es fühlte sich hinten und vorne an, als würde ich auf Eis fahren. Ich bin dadurch einmal in Turn 8 durch einen Fehler zu weit rausgetragen worden. Aber ich habe die Ruhe bewahrt und konnte viele Positionen wettmachen. Ich hatte hinten und vorne die Medium-Mischung gewählt. Naja, mit dem Podest hat es nicht geklappt. Aber Platz 5 ist ein gutes Resultat für unser Team. Wir haben heute die besten Plätze für KTM sichergestellt.»

Ergebnisse MotoGP Le Mans/F, 16. Mai

1. Jack Miller, Ducati, 27 Runden in 47:25,473 min

2. Johann Zarco, Ducati, +3,970 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, +14,468

4. Pecco Bagnaia, Ducati, +16,172

5. Danilo Petrucci, KTM, +21,430

6. Alex Márquez, Honda, +23,509

7. Takaaki Nakagami, Honda, +30,164

8. Pol Espargaró, Honda, +35,221

9. Iker Lecuona, KTM, +40,432

10. Maverick Viñales, Yamaha, +40,577

11. Valentino Rossi, Yamaha, +42,198

12. Luca Marini, Ducati, +52,408

13. Brad Binder, KTM, +59,377

14. Enea Bastianini, Ducati, +1:02,224 min

15. Tito Rabat, Ducati, +1:09,651

16. Franco Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 15 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 15 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 23 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Marquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.

Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pranac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.