Aleix Espargaró (Aprilia): Defekt und jetzt Operation

Aleix Espargaró blieb nach einem Defekt in Le Mans ohne Punkte. In Mugello will er die Scharte auswetzen, deshalb lässt er sich heute wegen der «Armpump»-Beschwerden operieren.

Für Aleix Espargaró endete das MotoGP-Rennen in Le Mans nicht wie erwartet, nachdem er im Regen wegen technischer Probleme aufgeben musste. «Ich bin sehr frustriert», ärgerte sich der Aprilia Racing Team Gresini-Fahrer nach seinem ersten Nuller in diesem Jahr am Sonntagnachmittag. «Ich hatte schon lange nicht mehr das Problem, dass ich mich nicht auf mein Motorrad verlassen konnte, aber es war ohnehin ein schwieriges Wochenende. Bereits am Samstag hatte ich Probleme mit dem Motor und bin zweimal gestürzt.»

Im Flag-to-Flag-Rennen (mit Motorradwechsel, also ohne Abbruch) am Sonntag legte der Vater von Zwillingen einen starken Start hin. «Ich habe mich extrem gut gefühlt während der ersten vier, fünf Runden im Trockenen. Als dann der Regen einsetzte, habe ich Marc und Nakagami eingeholt. Rins war etwas schneller als ich, er lag bereits an dritter oder vierter Stelle. Der Regen hat mich sehr ich wütend gemacht, und habe in der ersten Regenrunde einige Plätze verloren. Diese konnte ich aber nach dem Motorradwechsel wieder wett machen. Da habe ich einige Plätze wieder aufgeholt, als ich mir Valentino, Lecuona, Petrucci, meinen Bruder, Viñales und so weiter wieder geschnappt habe – in nur zwei Runden! Aus irgendeinem Grund habe ich mich erstmals seit vielen Jahren im Nassen wieder sehr stark gefühlt. Doch dann bin ich ausgeschieden, was für eine Schande. Es wäre sehr wichtig gewesen, die Punkte für den fünften oder sechsten Platz mitzunehmen. Das wäre hier in Le Mans ganz leicht möglich gewesen. Und das wäre für meine WM-Situation hilfreich gewesen, weil viele andere Fahrer aus meiner Umgebung in der Tabelle gepatzt haben. Wir hatten gute Chancen, den Frankreich.GP mit rund 50 Punkten in der Gesamtwertung zu verlassen. Das wäre eine schöne Ausbeute nach fünf Rennen gewesen.»

Doch die Aprilia RS-GP21 ließ den Spanier nach 16 von 27 Runden im Stich. Die Standfestigkeit der 1000-ccm-V4-Maschine aus Noale lässt also weiter zu wünschen übrig. Denn auch das Bike von Savadori gab den Geist auf.

Was genau die technischen Probleme waren, wollte Espargaró nicht verraten. «Ich kann auch nicht sagen, ob Lorenzo mit dem gleichen technischen Problem ausgeschieden ist wie ich.»

Es ist geplant, dass sich der Aprilia-Pilot heute am Montag nach dem Grand Prix in Le Mans Arm-Pump operieren lässt. «Nach dieser Null-Nummer ist es eine schwierige Entscheidung, mich jetzt operieren zu lassen, da dieser Eingriff nicht ohne ist. Ich habe hier viele Punkte verloren, die ich in Mugello wieder gut machen muss. Ich muss dort ein starkes Rennen zeigen. Ob ich dort ohne OP kurz davor stärker wäre, ist schwer zu beantworten. Ich mache mir Sorgen, ob ich nach dem Eingriff für Mugello wieder 100-prozentig fit wäre. Ich habe meine Zweifel. Gleichzeitig will ich die Geschichte nicht ewig hinausschieben. Deshalb werde ich mich aller Voraussicht nach operieren lassen.»

Ergebnisse MotoGP Le Mans/F, 16. Mai

1. Jack Miller, Ducati, 27 Runden in 47:25,473 min

2. Johann Zarco, Ducati, +3,970 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, +14,468

4. Pecco Bagnaia, Ducati, +16,172

5. Danilo Petrucci, KTM, +21,430

6. Alex Márquez, Honda, +23,509

7. Takaaki Nakagami, Honda, +30,164

8. Pol Espargaró, Honda, +35,221

9. Iker Lecuona, KTM, +40,432

10. Maverick Viñales, Yamaha, +40,577

11. Valentino Rossi, Yamaha, +42,198

12. Luca Marini, Ducati, +52,408

13. Brad Binder, KTM, +59,377

14. Enea Bastianini, Ducati, +1:02,224 min

15. Tito Rabat, Ducati, +1:09,651

16. Franco Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 15 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 15 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 23 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Márquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.

Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pranac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.