Jack Miller (Ducati): Jetzt mit dem Bagger

Der australische Ducati-MotoGP-Held Jack Miller wagte sich in Spanien auf Einladung eines Baggerherstellers Caterpillar in ein ganz neues Betätigungsfeld und zeigte sich begeistert.

Jack Miller ist neben dem Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha) einer von zwei Fahrern im Feld der MotoGP-WM, die in der laufenden Saison bereits zwei Rennen für sich entscheiden konnten. Der Australier liegt in der WM-Tabelle aktuell nach verhaltenem Saisonstart nur noch 16 Zähler hinter WM-Leader Quartararo.

Der 26-jährige Miller lebt während der Saison in Europa im Steuerparadies Andorra und hält sich zudem häufig in Spanien auf. Dort unternahm der Aussie auch einen Abstecher nach Malaga, wo er auf Einladung des weltweit führenden Baggerherstellers Caterpillar einen Termin absolvierte. Miller, der sehr oft zu Trainingszwecken auf der Motocross-Maschine sitzt, wird künftig die Marke Cat auch nach außen repräsentieren.

Mit festem Schuhwerk und Arbeiterweste präsentierte sich Miller im «Caterpillar Demonstration and Learning Center» in der Nähe von Malaga den Fotografen und hatte sichtlich Spaß bei seinem Ausflug. Im Learning Center gibt es sogar Tribünen für Zuschauer, die den Könnern zuschauen dürfen. «Es war eine der coolsten Dinge, die ich je getan habe», freute sich «JackAss».

«Jeder, egal ob alt oder jung, kennt die Caterpillar-Bagger und Schubraupen. Mit so einer Marke verbunden zu sein, ist ziemlich spektakulär.» Miller durfte mit seinem MotoGP-Helm dann auch selbst in der Bagger-Kabine Platz nehmen, nachdem er sich zunächst indoor auf einem Simulator mit den Geräten vertraut gemacht hatte. Höhepunkt war dann eine Vorführung der Bagger-Instruktoren von Caterpillar im freien Gelände.

Der nächste Auftritt von Miller in der MotoGP-WM steht in Mugello auf dem Programm. Im malerischen «Autodromo Internazionale del Mugello» in der Toskana hat zuletzt Danilo Petrucci (30) im Jahr 2019 nach einem unglaublichen Dreikampf gegen Marc Márquez und Andrea Dovizioso für Ducati Corse gewonnen. 2020 wurden in Mugello wegen Corona keine Rennen ausgetragen.

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Márquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Marquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.



Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pramac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.