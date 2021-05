Offiziell: Pramac Racing macht mit Ducati weiter

Pramac Racing wird auch in den MotoGP-Saisonen 2022, 2023 und 2024 als «Factory Supported Team» mit Ducati zusammenarbeiten. Das wurde vor dem Italien-GP offiziell bestätigt.

Seit 2005 arbeiten Pramac und Ducati zusammen. Dass sich an dieser erfolgreichen Kombination auch nach der laufenden Saison (und bisher schon vier Podestplätzen durch Johann Zarco und Jorge Martin) nichts ändern würde, war längst abzusehen. Nun folgte auch die offizielle Mitteilung: Der Vertrag wurde um drei weitere Jahre verlängert.

Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti zeigte sich natürlich erfreut: «Gemeinsam mit Pramac Racing haben wir sehr wichtige Ergebnisse errungen und dank dieser Zusammenarbeit konnten wir in der Königsklasse Fahrer heranwachsen lassen, die dann erfolgreich in das Werksteam aufgestiegen sind», verwies er unter anderen auf das aktuelle Werksduo, Jack Miller und Pecco Bagnaia. «Wir sind sicher, dass wir alle Karten in der Hand haben, um mit Pramac Racing noch viele weitere schöne Errungenschaften zu genießen!»

Paolo Campinoti ergänzte dazu: «Wir sind sehr stolz auf die Arbeit und die Ergebnisse, die wir in diesen Jahren gemeinsam mit Ducati geschafft haben, und freuen uns, dieses wundervolle Abenteuer für drei weitere Jahre fortzusetzen. Mit Ducati verbindet uns ein wirklich besonders Band. Wir haben unglaubliche Ziele erreicht – und das Beste kommt erst», ist der Team Principal überzeugt.



Ein MotoGP-Sieg etwa fehlt dem italienischen Kundenteam noch.