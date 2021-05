Aleix Espargaró (Aprilia): Stolz auf neues Motorhome

Der spanische Aprilia-MotoGP-Star Aleix Espargaró präsentierte im Paddock von Mugello sein neues Luxus-Wohnmobil, speziell ausgerichtet auf seine vierköpfige Familie.

Für Aleix Espargaró läuft es im Moment rund. Der Katalane mit Wohnsitz in Andorra erkämpfte in den ersten fünf Rennen bereits 35 Punkte – fast schon gleich viele Punkte (42), wie in der gesamten Corona-Saison 2020 – und belegt aktuell in der Tabelle der MotoGP-WM den siebten Rang. Auch sein Aprilia-Werksvertrag läuft noch bis Ende 2022.

Der 31-jährige Espargaró, der zuletzt in Le Mans den ersten Nuller hinnehmen musste, liegt somit auch vor seinem jüngeren Bruder Pol, der für 2021 bei Repsol Honda angedockt hat. Die Frage ist, ob sich Aleix auch Mugello steigern kann, wo Aprilia noch nie stark war.

Aleix präsentiert sich gerne als Familienmensch mit seiner Frau Laura und den Zwillingen Max und Mia, die ihn auch regelmäßig zu den Rennen begleiten, wenn es die Corona-bedingten Einschränkungen zulassen. In Mugello ist die Familie Espargaró noch besser untergebracht. Im Fahrerlager parkt nämlich erstmals das neue Luxus-Motorhome der Nummer 41.

Espargaró führte das neue Prachtgefährt am Donnerstag stolz vor. Der gesamte Wohnbereich ist auf einem Mercedes-LKW-Chassis aufgebaut. Der Wohnraum lässt sich, wie auch bei den meisten amerikanischen Motorhomes, hydraulisch ausfahren und somit innen auf fast vier Meter verbreitern.

In Wohnbereich befinden sich auch eine Essecke, eine integrierte Kaffeemaschine und eine gemütliche Couch mit TV-Bildschirm. Dazu kommen eine Toilette und ein Bad sowie das Kinderzimmer mit platzsparenden Stockbetten. Für Aleix und seine Gattin Laura gibt es im Heck des Truck noch einen separaten Bereich mit einem gemütlich Doppelbett. Dort sind sogar im Teppich vor dem Bett die Initialen der Zwillinge Max und Mia mit «MM» eingearbeitet. Unter dem Schlafraum befindet sich im Heck noch ein großer Stauraum, wo Espargaró zum Beispiel sein Rennrad transportieren kann.