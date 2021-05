Mugello, FP2: Bagnaia mit Bestzeit, Rossi nur 21.

Die Freitagsbestzeit im «Autodromo Internazionale del Mugello» sicherte sich Ducati-Star Francesco «Pecco» Bagnaia vor Rins und Morbidelli. Valentino Rossi beendete den ersten Tag des Italien-GP nur auf Platz 21.

Um kurz nach 14 Uhr sorgte die strahlende Sonne in Mugello für frühsommerliche 25 Grad, die Asphalttemperatur war schon auf 46 Grad angestiegen. Gleich in der Anfangsphase des FP2 musste Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia einen heftigen Wackler in der «Arrabbiata 2» überstehen. Sein VR46-Mentor Valentino Rossi unternahm danach in Kurve 1 einen Ausflug ins Kiesbett, blieb aber auf seiner Petronas-Yamaha sitzen.

Es dauerte keine zehn Minuten, da hatte Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira in 1:46,584 min schon die Vormittagsbestzeit von Maverick Viñales unterboten.



Zur Erinnerung: Die FP1-Bestzeit des Yamaha-Werksfahrers war eine 1:46,593 min. Den All-Time-Lap-Record fixierte Marc Márquez (Honda) 2019 in 1:45,519 min.

Nach einer Viertelstunde hatten sich mit Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró und LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami zwei weitere Fahrer in die vorläufigen Top-10 geschoben. Bei «Taka» ist in Mugello wie am Donnerstag angekündigt nur mehr das 2021er-Chassis im Einsatz.



«Wir haben nur noch ein Chassis in der Box, das 2021er-Chassis. Nach Le Mans haben HRC und das Team die Entscheidung besprochen. Wir müssen das Motorrad entwickeln, daher ist es besser, sich für eines zu entscheiden, anstatt weiter zu vergleichen», erläuterte der Japaner. «Das neue Chassis hat definitiv Potenzial, daher haben wir uns dafür entschieden, um das Motorrad für die Zukunft und auf lange Sicht zu entwickeln.»

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session kam Bagnaia bis auf 0,064 sec an Oliveira heran. In der kombinierten Zeitenliste blieb er aber noch hinter Viñales. Marc Márquez und Valentino Rossi lagen dagegen nur auf den Rängen 19 und 20. Im FP2-Klassement schien der «Dottore» zu diesem Zeitpunkt gar nur auf dem letzten Platz auf.

Als noch zehn Minuten auf der Uhr standen, schob sich Alex Rins (noch auf Medium-Reifen) Runde für Runde bis auf Platz 4 nach vorne. Rossi verbesserte sich wenigstens auf Rang 16, war danach in Kurve 1 aber wieder zu spät auf der Bremse.

Jack Miller setzte sich dann als Vierter der kombinierten Zeitenliste – und mit nur einem Zehntel Rückstand auf Oliveira – vor Rins.

In den finalen drei Minuten gab es jede Menge rote Sektoren, Quartararo brach seine Runde allerdings nach zwei absoluten Sektorbestzeiten ab und ärgerte sich über den Verkehr.

Rins übernahm dann – jetzt mit weichem Hinterreifen – in 1:46,218 min Platz 1. KTM-Pilot Brad Binder reihte sich kurzzeitig auf Rang 2 ein, wurde aber umgehend von Quartararo verdrängt.

Im letzten Umlauf zeigten Rins, Quartararo, Zarco, Bagnaia und Morbidelli allesamt rote Sektoren – mit dem besten Ende für den Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia.

MotoGP-Ergebnis, Mugello, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,147 min

2. Rins, Suzuki, + 0,071 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,184

4. Quartararo, Yamaha, + 0,225

5. Binder, KTM, + 0,289

6. Oliveira, KTM, + 0,437

7. Nakagami, Honda, + 0,446

8. Viñales, Yamaha, + 0,446

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,508

10. Miller, Ducati, + 0,541

11. Zarco, Ducati, + 0,655

12. Mir, Suzuki, + 0,700

13. Marc Márquez, Honda, + 0,826

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,839

15. Pirro, Ducati, + 0,960

16. Petrucci, KTM, + 0,982

17. Marini, Ducati, + 1,007

18. Alex Márquez, Honda, + 1,179

19. Bastianini, Ducati, + 1,333

20. Savadori, Aprilia, + 1,521

21. Rossi, Yamaha, + 1,572

22. Lecuona, KTM, + 1,645

MotoGP-Ergebnis, Mugello, FP2:

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,147 min

2. Rins, Suzuki, + 0,071 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,184

4. Quartararo, Yamaha, + 0,225

5. Binder, KTM, + 0,289

6. Oliveira, KTM, + 0,437

7. Nakagami, Honda, + 0,446

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,508

9. Miller, Ducati, + 0,541

10. Zarco, Ducati, + 0,693

11. Mir, Suzuki, + 0,700

12. Marc Márquez, Honda, + 0,826

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,839

14. Pirro, Ducati, + 0,960

15. Petrucci, KTM, + 0,982

16. Marini, Ducati, + 1,007

17. Viñales, Yamaha, + 1,048

18. Alex Márquez, Honda, + 1,179

19. Bastianini, Ducati, + 1,333

20. Savadori, Aprilia, + 1,521

21. Rossi, Yamaha, + 1,572

22. Lecuona, KTM, + 1,645

Moto3-Ergebnis, Mugello, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Binder, Honda, 1:56,661 min

2. Foggia, Honda, + 0,196 sec

3. McPhee, Honda, + 0,281

4. Fenati, Husqvarna, + 0,509

5. Rodrigo, Honda, + 0,595

6. Suzuki, Honda, + 0,636

7. Öncü, KTM, + 0,664

8. Antonelli, KTM, + 0,719

9. Migno, Honda, + 0,836

10. Masia, KTM, + 0,882



Ferner:

14. Dupasquier, KTM, + 1,146

16. Acosta, KTM, + 1,257

28. Kofler, KTM, + 2,419