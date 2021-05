Mugello FP1: Bestzeit für Viñales – 16. Marc Márquez

Wieder nicht vorne dabei: Rossi im FP1 in Mugello

Das erste freie MotoGP-Training in Mugello wurde eine Beute von Yamaha-Star Maverick Viñales. Dahinter Zarco (Ducati) und Rins (Suzuki). Schwach: 16. Marc Márquez. 17. Rossi. KTM mit Oliveira auf P10.

Ducati Corse hat den Mugello-GP in den Jahren 2017 mit Andrea Dovizioso, 2018 mit Jorge Lorenzo und 2019 mit Petrucci gewonnen. Und nicht nur wegen der 1,141 km langen Start-Ziel-Geraden gelten die Desmosedici-Raketen als Favoriten für den GP von Italien auf dem 5,245 km langen Autodromo Internazionale del Mugello.

Nach sieben Minuten im FP1 stand Ducati-Testfahrer Michele Pirro mit 1:48,459 min an erster Stelle vor Nakagami (+0,346 sec), Oliveira, Quartararo, Mir, Pol Espargaró. Pirro ersetzt in Mugello bei Pramac-Ducati den Spanier Jorge Martin, der immer noch an den Nachwirkungen seiner Handgelenksbrüche von Portugal leidet.

Nach zehn Minuten steigerte sich Pirro auf 1:47,945 min. Jetzt lagen Oliveira (KTM/+0,484 sec) und Binder (KTM) hinter ihm. Doch dann flitzte Pol Espargaró mit der Repsol-Honda auf Platz 2, ihm fehlten nur 0,134 sec auf die Bestzeit. 3. Binder (+ 0,218 sec).

Red Bull KTM hatte für Binder und Oliveira je ein neues Chassis in der Box, das bereits beim Montag-Test in Jerez zu sehen war, aber noch nie an einem GP-Weekend.

Doch dann meldete sich Fabio Quartararo mit 1:48,019 min zu Wort. Er hielt sich jetzt an zweiter Stelle, Rückstand auf Pirro bei 0,074 sec.

Suzuki-Star Alex Rins, bei den letzten drei Rennen punktelos, lag nach einem Ausritt nur an zehnter Position. 15. Joan Mir, + 0,897 sec. Nach 15 Minuten hielt sich WM-Leader Fabrio Quartararo mit 1:47,566 min an erster Stelle, vor ihm Yamaha-Teamkollege Viñales mit 1:47,130 min. 3. Nakagami. 4. Pirro. 5. Bagnaia. 6. Binder. 7. Pol Espargaró. 8. Oliveira. 9. Aleix Espargaró. 10. Marc Márquez, + 1,147. 11. Zarco, + 1,201.

Auch rund 15 Minuten vor dem Ende der 45-min-FP1-Session hatte die Bestzeit von Viñales (1:47,130 min) noch Bestand. Quartararo lag 0,436 sec klar dahinter. 3. Oliveira (KTM/+0,618 sec). 4. Nakagami. 5. Mir. 6. Pirro. 7. Zarco. 8. Bagnaia. 9. Binder. 10. Pol Espargaró. 12. Marc Márquez. 14. Miller, + 1,164 sec. 17. Rossi, + 1,439.

Johann Zarco hielt sich 14 Minuten vor dem Finish an zweiter Position, Rückstand 0,407 sec. 3. Quartararo.

Bevor die letzten 5 Minuten begannen, lauerte Marc Márquez immer noch an 14. Stelle. Jack Miller, Sieger in Jerez und Le Mans, lag mit 1,164 sec Rückstand nur an 16. Stelle vor Rossi.

Franco Morbidelli rückte drei Minuten vor dem Ende auf Platz 2 vor, Rins sicherte sich danach Platz 3 vor Zarco und Quartararo.

Doch dann flitzte Rins mit 1:47,085 min zu einer neuen Bestzeit vor Jungvater Maverick Viñales, der jetzt 0,045 sec zurücklag.

Doch Viñales brach in der letzten Minute die 1:47-min-Hürde und beförderte sich wieder auf den ersten Platz.

Miguel Oliveira brachte die beste KTM auf Platz 10. Im Gegensatz zu Brad Binder, der erstmals in Mugello mit der KTM RC16 fährt und deshalb im FP1 lieber auf bewährtes Material setzte, stieg der Portugiese zwischendurch auch auf das Bike mit dem neuen Chassis um.

Ergebnis FP1, MotoGP, Mugello, 27. Mai

1. Viñales, Yamaha, 1:46,593 min

2. Zarco, Ducati, + 0,209

3. Rins, Suzuki, + 0,359

4. Mir, Suzuki, + 0,583

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,591

6. Bagnaia, Ducati, + 0,593 sec

7. Pirro, Ducati, + 0,962

8. Quartararo, Yamaha, + 0,973 sec

9. Miller, Ducati, + 1,123

10. Oliveira, KTM, + 1,155

11. Nakagami, Honda, + 1,198

12. Pol Espargaró, Honda, + 1,277

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,399

14. Binder, KTM, + 1,456

15. Marini, Ducati, + 1,535

16. Marc Márquez, Honda, + 1,684

17. Rossi, Yamaha, + 0,922

18. Petrucci, KTM, + 1,726

19. Alex Márquez, Honda, + 1,684

20. Savadori, Aprilia, + 2,141

21. Bastianini, Ducati, + 2,374

22. Lecuona, KTM, + 2,404

Moto3-Ergebnis, FP1, Mugello:

1. Migno, Honda, 1:57,724 min

2. Fenati, Husqvarna, + 0,495 sec

3. Masia, KTM, + 0,663

4. Antonelli, KTM, + 0,856

5. Binder, Honda, + 0,870

6. Öncü, KTM, + 0,885

7. Foggia, Honda, + 0,978

8. McPhee, Honda, + 1,015

9. Salac, Honda, + 1,087

10. Rodrigo, Honda, + 1,120

11. Nepa, KTM, + 1,527

12. Suzuki, Honda, + 1,535

13. Dupasquier, KTM, + 1,608

14. Acosta, KTM, + 1,653

15. Toba, KTM, + 1,833



Ferner:

25. Kofler, KTM, + 2,926