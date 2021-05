Mugello FP1: Roberts auf P1, Schrötter Neunter

Joe Roberts und der Moto2-WM-Spitzenreiter Remy Gardner sind die beiden Fahrer, die als einzige die 1:52-min-Marke im ersten Freien Training von Mugello unterbieten konnten. Marcel Schrötter kam als Neunter gut zurecht.

Joe Roberts hat sich die erste Moto2-Bestzeit des Rennwochenendes in Mugello gesichert. Hinter ihm folgen mit Remy Gardner, Sam Lowes und Raul Fernandez drei große Mitfavoriten um die WM. Nur Marco Bezzecchi, der Dritter ist, fiel als Achter des FP1 etwas ab. Marcel Schrötter, der bei der letzten Ausgabe vor zwei Jahren von ganz vorne losfuhr, landete auf P9 und Thomas Lüthi befindet sich als 15. in Schlagdistanz zu den Plätzen, die zur direkten Teilnahme an Q2 berechtigen.

Bereits vor dem Renntag steht fest, dass es einen neuen Moto2-Sieger in Mugello geben wird. Denn: Die bisherigen acht Sieger sind alle nicht mehr Teil des Feldes. Allerdings standen mit Thomas Lüthi, Lorenzo Baldassarri, Simone Corsi und Sam Lowes immerhin schon vier Piloten auf dem Podest.

Mit Fermin Aldeguer gibt es auch ein neues Gesicht in der Klasse. Der Spanier ersetzt Yari Montella bei Lightech Speed Up und ist am Sonntag mit 16 Jahren und 55 Tagen der zweitjüngste Starter der Geschichte.

Zwischen dem Frankreich-GP und dem Rennen in der Toskana absolvierten viele Teams Testfahrten und auch in Mugello war gleich von Beginn an mächtig Betrieb auf der Strecke im ersten Freien Training. Während WM-Spitzenreiter Remy Gardner im Vergleich zu vielen anderen Konkurrenten zunächst in der Box blieb, schnappte sich Lowes die erste Bestzeit (1:53,742 min). Direkt dahinter behauptete sich Marcel Schrötter, der auch bei Halbzeit noch auf dem sechsten Rang lag. Die Bestzeit hatte zu diesem Zeitpunkt Lokalmatador Marco Bezzecchi inne. Er unterbot die Lowes-Zeit um 1,1 sec. Zum Vergleich: Marcel Schrötters Pole-Zeit von 2019 lag bei 1:52,129 min.

Es dauerte knapp zehn Minuten, ehe Lowes wieder zurückschlug und sich mit einer Zeit von 1:52,004 min P1 an die Spitze setzte. Die Reihenfolge vor Anbruch des letzten Viertels: Lowes - Bezzecchi - Di Giannantonio. Sowohl Schrötter als auch Lüthi lagen auf Q2-Kurs.

Remy Gardner war dann der erste Fahrer, der die 1:52-min-Marke durchbrach. Er sollte aber nicht der einzige Fahrer bleiben, dem dies gelang. Mit Joe Roberts, der bei seinem ersten Angriff in der Schlussphase beinahe die Kontrolle verloren hatte, stürmte ein weiterer Fahrer in diesen Bereich und letztendlich auch an die Spitze. Diese Position behauptete er bis zum Ende.

Den ersten Unfall des Wochenendes hatte Tommaso Marcon, der in Kurve 10 crashte. Insgesamt blieb die Session, die bei 22 Grad Luft- und 36 Grad Asphalttemperatur stattfand, aber ohne größere Zwischenfälle.

Weiter geht es um 15.10 Uhr mit dem zweiten Freien Training der mittleren Klasse.

Moto2-Ergebnis, FP1, Mugello:

1. Joe Roberts, Kalex, 1:51,746 min

2. Remy Gardner, Kalex, + 0,238 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 0,258

4. Raul Fernandez, Kalex, + 0,385

5. Tony Arbolino, Kalex, + 0,600

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,605

7. Xavi Vierge, Kalex, + 0,613

8. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,758

9. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,801

10. Fabio Di Giannantonio, + 0,899

11. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,959

12. Hafizh Syahrin, NTS, + 1,010

13. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,013

14. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,224



Ferner:

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,307

Moto3-Ergebnis, FP1, Mugello:

1. Migno, Honda, 1:57,724 min

2. Fenati, Husqvarna, + 0,495 sec

3. Masia, KTM, + 0,663

4. Antonelli, KTM, + 0,856

5. Binder, Honda, + 0,870

6. Öncü, KTM, + 0,885

7. Foggia, Honda, + 0,978

8. McPhee, Honda, + 1,015

9. Salac, Honda, + 1,087

10. Rodrigo, Honda, + 1,120

11. Nepa, KTM, + 1,527

12. Suzuki, Honda, + 1,535

13. Dupasquier, KTM, + 1,608

14. Acosta, KTM, + 1,653

15. Toba, KTM, + 1,833



Ferner:

25. Kofler, KTM, + 2,926