Francesco Bagnaia (Ducati): «Bestmöglicher Auftakt»

Francesco Bagnaias Chancen auf den ersten MotoGP-Sieg seiner Karriere stehen gut. In Mugello hatte die Konkurrenz nach zwei Freien Trainings das Nachsehen. Zu sicher möchte sich der WM-Zweite aber noch nicht fühlen.

Francesco Bagnaia nimmt an diesem Wochenende in Mugello eine noch ungewohnte Rolle ein. Die Ducati-Kollegen wollen sich von ihm etwas abschauen. Angesichts der Leistung am ersten Tag in der Toskana ist dies eine verständliche Vorgehensweise der Rivalen, denn der Italiener beendete den Freitag in der kombinierten Zeitenliste auf dem ersten Platz.

Wohl fühlt er sich in dieser Funktion aber nicht. Er blockt ab und sagt: «Wenn die anderen Ducati-Fahrer mir folgen, dann ändert sich für mich nichts. Ich pushe weiter. Aber ich denke, dass ich auch von ihnen noch etwas lernen kann. Jack Miller ist stark, wenn es um die Schräglage geht. Zarco hat seine Vorzüge bei der Traktion und deswegen bin ich mir sicher, dass auch die beiden wieder ganz vorne mit dabei sein werden.»

Aber nicht nur Miller und Zarco gehören für Bagnaia auf die Liste der Sieganwärter. Er führt weiter aus: «Yamaha sollte man nicht vergessen und auch Suzuki gehört dazu. Es gibt sieben oder acht Fahrer, die gewinnen können und alle werden sich auch noch weiter verbessern.»

Sich selbst traut Bagnaia aber auch noch einmal einen Sprung zu: «Das ist eine Strecke, die ich mag. Mein Fahrstil passt sehr gut zu ihr und ich denke, dass auch meine Pace passt. Wir wollen diesen Weg fortsetzen, denn er ist gut.»

Bedeutet im Umkehrschluss, dass der 23-jährige WM-Zweite einen guten Tag erlebt hat. Er wird noch deutlicher: «Es war ein großartiger Tag. Mit gebrauchten weichen Reifen sind wir immer noch gut unterwegs gewesen. Das war der bestmögliche Auftakt.»

Alles scheint angerichtet, um vor der eigenen Haustür den ersten Sieg in der Königsklasse anzupeilen. Familiäre Unterstützung gibt es ebenfalls, denn Papa Pietro fungiert in der Moto3-Klasse als Teammanager des CIV-Teams von Valentino Rossis VR46 Riders Academy.

MotoGP-Ergebnis, Mugello, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,147 min

2. Rins, Suzuki, + 0,071 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,184

4. Quartararo, Yamaha, + 0,225

5. Binder, KTM, + 0,289

6. Oliveira, KTM, + 0,437

7. Nakagami, Honda, + 0,446

8. Viñales, Yamaha, + 0,446

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,508

10. Miller, Ducati, + 0,541

11. Zarco, Ducati, + 0,655

12. Mir, Suzuki, + 0,700

13. Marc Márquez, Honda, + 0,826

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,839

15. Pirro, Ducati, + 0,960

16. Petrucci, KTM, + 0,982

17. Marini, Ducati, + 1,007

18. Alex Márquez, Honda, + 1,179

19. Bastianini, Ducati, + 1,333

20. Savadori, Aprilia, + 1,521

21. Rossi, Yamaha, + 1,572

22. Lecuona, KTM, + 1,645

Ergebnis FP1, MotoGP, Mugello, 27. Mai

1. Viñales, Yamaha, 1:46,593 min

2. Zarco, Ducati, + 0,209

3. Rins, Suzuki, + 0,359

4. Mir, Suzuki, + 0,583

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,591

6. Bagnaia, Ducati, + 0,593 sec

7. Pirro, Ducati, + 0,962

8. Quartararo, Yamaha, + 0,973 sec

9. Miller, Ducati, + 1,123

10. Oliveira, KTM, + 1,155

11. Nakagami, Honda, + 1,198

12. Pol Espargaró, Honda, + 1,277

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,399

14. Binder, KTM, + 1,456

15. Marini, Ducati, + 1,535

16. Marc Márquez, Honda, + 1,684

17. Rossi, Yamaha, + 0,922

18. Petrucci, KTM, + 1,726

19. Alex Márquez, Honda, + 1,684

20. Savadori, Aprilia, + 2,141

21. Bastianini, Ducati, + 2,374

22. Lecuona, KTM, + 2,404