Miguel Oliveira (KTM/6.): Im Top-Speed keine Nachteil

Red Bull-KTM-Werkspilot Miguel Oliveira lobte das neue Chassis und wunderte sich über den ausgezeichneten Top-Speed der KTM – von 356,4 km/h.

Miguel Oliveira sicherte sich auf der KTM RC16 des Red Bull KTM Factory Teams am Freitag in Mugello den sechsten Gesamtrang hinter seinem Teamkollegen Brad Binder, auf den er 0,148 sec verlor, Bagnaia auf Platz 1 fuhr mit der Ducati 0,437 sec schneller als der Portugiese.

Oliveira war erleichtert, weil er auf der 1,141 km langen Start-Ziel-Geraden auf dem 5,245 km langen Autodromo Internazionale del Mugello gegen die Desmosedici-Raketen auch im Top-Speed gut mithalten konnte.er schaffte im FP2 sogar 356,4 km/h, Bagnaia wurde mit 354 km/h gestoppt. Auch Binder hielt im Top-Speed mit 355,2 km/h tadellos mit.

«Das Motorrad hat sich heute gut verhalten. Wir haben einen größeren Fortschritt erzielt, als wir erwartet haben», stellte Miguel fest. «Wir haben heute beginnen, einen neuen Rahmen zu verwenden, den wir am Montag nach dem Jerez-GP getestet haben. Es sieht so aus, als würde er sich hier gut bewähren. Auch der neue Treibstoff, den wir jetzt verwenden, verhilft uns zu etwas mehr Top-Speed. Das sind positive Punkte, die sich am Ende der Runde angenehm in der Rundenzeit auswirken.»

«Beim neuen Chassis haben wir uns mehr auf den Kurvenausgang konzentriert. Dort haben wir jetzt mehr Stabilität und mehr Belastung der Reifen an den richtigen Stellen. Das Team, die Ingenieure und das ganze Werk haben sich bemüht, uns in diesem Bereich zu helfen. Und sie haben eine gute Lösung gefunden. Wegen der ungewissen Wetterlage haben wir das Chassis in Le Mans nicht verwenden und vergleichen können. Hier konnten wir bei stabilem Wetter erstmals beide Chassis vergleichen. Darauf liegt jetzt unser Hauptfokus.»

«Der Plan ist jetzt, mit diesem Chassis weiterzuarbeiten, denn es ist schwierig, in einem GP-Training zwei unterschiedliche Chassis einzusetzen. Ich glaube, ich hätte heute auch mit dem bisherigen Rahmen schnell sein können. Aber es ist sinnvoller, die neue Version im Auge zu behalten. Denn sie erlaubt uns, ruhiger und einfacher um die Piste rumzufahren. Dieses Chassis ist effektiver. Deshalb habe ich heute die meisten Runs mit dem neuen Rahmen absolviert.»

«Ich bin heute nie im Windschatten eines Gegners gefahren, deshalb kann ich nicht sagen, wo die Stärken der KTM liegen», sagte Oliveira, der 2021 erst neun Punkte gesammelt hat. «Aber Brad ist im dritten Sektor etwas schneller als ich. Also muss ich mir diesen Ab schnitt auf den Daten genau anschauen. Dort ich noch Arbeit. Jedenfalls benimmt sich unser Motorrad rund um die ganze Piste recht abständig. Wir haben nach den ersten Rennen befürchtet, dass wir hier auf der langen Geraden klar benachteiligt sein würden. Aber das ist momentan nicht der Fall. Das bedeutet: Die KTM-Mannschaft hat ausgezeichnete Arbeit geleistet. Wir haben für Mugello ein schlagkräftiges Paket bekommen.»

MotoGP-Ergebnis, Mugello, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,147 min

2. Rins, Suzuki, + 0,071 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,184

4. Quartararo, Yamaha, + 0,225

5. Binder, KTM, + 0,289

6. Oliveira, KTM, + 0,437

7. Nakagami, Honda, + 0,446

8. Viñales, Yamaha, + 0,446

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,508

10. Miller, Ducati, + 0,541

11. Zarco, Ducati, + 0,655

12. Mir, Suzuki, + 0,700

13. Marc Márquez, Honda, + 0,826

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,839

15. Pirro, Ducati, + 0,960

16. Petrucci, KTM, + 0,982

17. Marini, Ducati, + 1,007

18. Alex Márquez, Honda, + 1,179

19. Bastianini, Ducati, + 1,333

20. Savadori, Aprilia, + 1,521

21. Rossi, Yamaha, + 1,572

22. Lecuona, KTM, + 1,645

Ergebnis FP1, MotoGP, Mugello, 27. Mai

1. Viñales, Yamaha, 1:46,593 min

2. Zarco, Ducati, + 0,209

3. Rins, Suzuki, + 0,359

4. Mir, Suzuki, + 0,583

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,591

6. Bagnaia, Ducati, + 0,593 sec

7. Pirro, Ducati, + 0,962

8. Quartararo, Yamaha, + 0,973 sec

9. Miller, Ducati, + 1,123

10. Oliveira, KTM, + 1,155

11. Nakagami, Honda, + 1,198

12. Pol Espargaró, Honda, + 1,277

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,399

14. Binder, KTM, + 1,456

15. Marini, Ducati, + 1,535

16. Marc Márquez, Honda, + 1,684

17. Rossi, Yamaha, + 0,922

18. Petrucci, KTM, + 1,726

19. Alex Márquez, Honda, + 1,684

20. Savadori, Aprilia, + 2,141

21. Bastianini, Ducati, + 2,374

22. Lecuona, KTM, + 2,404