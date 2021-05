Miguel Oliveira (KTM/7.): «Brauchen unbedingt Punkte»

Der Portugiese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Team) fährt beim Mugello-GP vom siebten Startplatz los. Er braucht dringend einen Punktezuwachs.

Miguel Oliveira (26) hielt schon am Freitag in Mugello – nicht zuletzt des neues Chassis und des neuen Treibstoff-Lieferanten ETS – wacker unter den Top-6 mit. Er beendete den Freitag als Gesamtsechster und setzte sich nach dem FP3 auf Platz 7, nur 0,335 sec hinter Spitzenreiter Pecco Bagnaia (Ducati).

Während Fabio Quartararo (Yamaha) in Mugello die vierte Pole-Position en suite in dieser Saison einkassierte, hielt sich Oliveira im Q2 zeitweise unter den Top-3, aber am Ende rutschte er auf Startplatz 7 zurück, nur 0,002 sec hinter seinem Teamkollegen Brad Binder.

«Ich bin happy mit diesem siebten Startplatz», strahlte der MotoGP-Sieger von Spielberg-2 und Portimão 2019. «Das ist mein bestes Qualifying in diesem Jahr.Ich habe die zweite Reihe nur um zwei Tausendstelsekunden verpasst. Ich freue mich für das Team und für KTM, denn wir haben bisher zusammen ein sehr gutes Weekend zustande gebracht. Jetzt bin ich gespannt auf den Sonntag. Wir müssen unbedingt Punkte holen!»

Dieses Ziel ist verständlich: Denn der letztjährige WM-Neunte liegt in der Fahrer-WM nur an 20. Position – mit neun kargen Punkten.

Denn beim Heim-GP in Portimão und beim Regenennen in Le Mans blieb Oliveira nach Rennstürzen punktelos.

MotoGP-Ergebnis, Mugello, Q2:

1. Quartararo, Yamaha, 1:45,187 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:45,417 min, + 0,230 sec

3. Zarco, Ducati, 1:45,432, + 0,245

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:45,538, + 0,351

5. Miller, Ducati, 1:45,598, + 0,411

6. Binder, KTM, 1:45,743, + 0,556

7. Oliveira, KTM, 1:45,745, + 0,558

8. Rins, Suzuki, 1:45,996, + 0,809

9. Mir, Suzuki, 1:46,076, + 0,889

10. Morbidelli, Yamaha, 1:46,084, + 0,897

11. Marc Márquez, Honda, 1:46,125, + 0,938

12. Pol Espargaró, Honda, 1:46,393, + 1,206



Die weitere Startaufstellung:

13. Viñales, Yamaha, 1:46,045

14. Bastianini, Ducati, 1:46,129

15. Nakagami, Honda, 1:46,195

16. Pirro, Ducati, 1:46,302

17. Marini, Ducati, 1:46,481

18. Petrucci, KTM, 1:46,548

19. Rossi, Yamaha, 1:46,770

20. Lecuona, KTM, 1:47,084

21. Savadori, Aprilia, 1:47,146

22. Alex Márquez, Honda, 1:47,216