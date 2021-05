Alex Rins (8./Suzuki): «Von dort haben wir Erfahrung» 29.05.2021 - 17:29 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Gold & Goose Alex Rins hatte in der Qualifikation mit Problemen zu kämpfen

Alex Rins startet zum zweiten Mal in dieser Saison vom achten Startplatz. In Mugello steht er aber unter Druck, denn zuletzt kam er drei Mal nicht in die Punkte. In der Qualifikation hatte er mit Problemen zu kämpfen.