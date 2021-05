Takaaki Nakagami (7.): «Interessante Verfolgung»

Takaaki Nakagami schloss als bester Honda-Fahrer am Freitag ab

Takaaki Nakagami hat die Verfolgung des Trainingsschnellsten Francesco Bagnaia aufgenommen, um für sich eine bessere Linie herauszufinden. Diese Herangehensweise spülte den Honda-Fahrer auf den siebten Platz.

Takaaki Nakagami hat sich im zweiten Freien Training förmlich auf die Lauer gelegt, um sich in Mugello etwas vom Tagesschnellsten Francesco Bagnaia abzuschauen. Was hat der japanische Honda-Pilot aber dadurch herausgefunden? «Es war sehr interessant», sagte der Tagessiebte. «Auf der langen Gerade sind die Ducati-Fahrer viel schneller. Ich war im Windschatten und hatte keine Möglichkeit, ihn zu überholen. Das Folgen war aber wichtig, um ein paar Dinge zu verstehen.»

Nakagami weiß nun auch, in welchen Streckenteilen seine Honda funktioniert und in welchen Bereichen er mit seiner Crew noch zulegen muss. «In Sektor 1 und besonders in Sektor 2 haben wir noch nicht die Geschwindigkeit, um ganz vorne anzugreifen», macht er klar. Auf die gesamten 5,245 Kilometer beträgt sein Rückstand auf Bagnaia etwas mehr als 0,4 sec. «Ich habe zu Beginn der Runde noch nicht die beste Linie gefunden. Da hat mir Bagnaias Fahrweise geholfen. Dafür fühle ich mich im Schlusssektor gut.»

Einen Austausch mit Marc Márquez gibt es übrigens nicht, bestätigte Nakagami: «Wir reden nicht miteinander an einem Rennwochenende. Ich möchte das auch gar nicht. Ich weiß, dass er noch nicht bei 100 Prozent ist, aber er gibt auch nie auf. Wenn er fährt, dann ist er auch immer vorne dabei. Er wird rasch wieder angreifen.»

Mit Blick auf das restliche Wochenende sagt der 29-Jährige: «Ich fühle mich ganz gut. Wir müssen uns noch steigern, aber der erste Eindruck ist nicht so schlecht. Wir waren konstant, aber das dritte Freie Training wird eine Art Qualifikation. Wir wollen in den Top 10 bleiben, denn wir müssen in Q2 kommen.»

MotoGP-Ergebnis, Mugello, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,147 min

2. Rins, Suzuki, + 0,071 sec

3. Morbidelli, Yamaha, + 0,184

4. Quartararo, Yamaha, + 0,225

5. Binder, KTM, + 0,289

6. Oliveira, KTM, + 0,437

7. Nakagami, Honda, + 0,446

8. Viñales, Yamaha, + 0,446

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,508

10. Miller, Ducati, + 0,541

11. Zarco, Ducati, + 0,655

12. Mir, Suzuki, + 0,700

13. Marc Márquez, Honda, + 0,826

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,839

15. Pirro, Ducati, + 0,960

16. Petrucci, KTM, + 0,982

17. Marini, Ducati, + 1,007

18. Alex Márquez, Honda, + 1,179

19. Bastianini, Ducati, + 1,333

20. Savadori, Aprilia, + 1,521

21. Rossi, Yamaha, + 1,572

22. Lecuona, KTM, + 1,645

Ergebnis FP1, MotoGP, Mugello, 27. Mai

1. Viñales, Yamaha, 1:46,593 min

2. Zarco, Ducati, + 0,209

3. Rins, Suzuki, + 0,359

4. Mir, Suzuki, + 0,583

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,591

6. Bagnaia, Ducati, + 0,593 sec

7. Pirro, Ducati, + 0,962

8. Quartararo, Yamaha, + 0,973 sec

9. Miller, Ducati, + 1,123

10. Oliveira, KTM, + 1,155

11. Nakagami, Honda, + 1,198

12. Pol Espargaró, Honda, + 1,277

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,399

14. Binder, KTM, + 1,456

15. Marini, Ducati, + 1,535

16. Marc Márquez, Honda, + 1,684

17. Rossi, Yamaha, + 0,922

18. Petrucci, KTM, + 1,726

19. Alex Márquez, Honda, + 1,684

20. Savadori, Aprilia, + 2,141

21. Bastianini, Ducati, + 2,374

22. Lecuona, KTM, + 2,404