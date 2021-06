Aleix Espargaró (Aprilia): «Dovizioso ist ein Idol»

Andrea Dovizioso schaute am vergangenen Rennwochenende in Mugello bei seinen neuen MotoGP-Arbeitskollegen von Aprilia vorbei. Aleix Espargaró zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit.

Andrea Dovizioso ließ sich im «Autodromo Internazionale del Mugello» erstmals in dieser Saison wieder im MotoGP-Fahrerlager blicken. Allerdings war der inzwischen 35-Jährige nur am Freitag Gast von Aprilia, am Wochenende stand «Dovi» selbst bei einem regionalen Motocross-Rennen in Faenza am Start.

Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró freute sich über die Unterstützung des dreifachen MotoGP-Vizeweltmeisters, der in diesem Jahr noch mehrere Tests auf der RS-GP absolvieren wird (angefangen mit einem Privattest in Misano am 23. und 24. Juni).

«Es ist großartig, einen Kerl wie ihn dabei zu haben», betonte Espargaró. «Vor einem Monat hat er einen Test absolviert, einfach um Spaß zu haben. Dann kam ein zweiter Test in Mugello und mit jedem Mal hat er mehr Einblick in unser Team. Am Freitag war er an der Strecke, dazu nahm er an meinem ‚Technical Meeting‘ teil. Wir haben eine Stunde lang über unterschiedliche Aspekte am Motorrad und solche Dinge geredet. Es ist großartig, ihn dabei zu haben», bekräftigte er.

«Ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber er ist in gewisser Hinsicht ein Idol», gestand der 31-jährige Spanier. «Ich habe seine Arbeitsweise immer bewundert, wie er an die Rennen herangeht, wie clever er fährt... Dass wir ihn jetzt an Bord haben und dass er nicht für mich, sondern für uns arbeitet, ist pure Freude. Ich hoffe, dass ich etwas von ihm lernen kann. Und ich hoffe, dass er nicht nur mir, sondern auch meinem ganzen Team und den Ingenieuren helfen kann. Es hat nur positive Seiten, wenn er dabei ist.»

«Leider mag er Motocross so sehr wie ich mein Rad, daher war er nur am Freitag vor Ort», ergänzte der leidenschaftliche Rennradfahrer schmunzelnd. «Schritt für Schritt steht er meinem Team aber immer näher, das ist wie Traum. Eine echte Freude.»

Waren schon wertvolle Tipps von Dovi dabei? «Ja, aber die behalte ich für mich», winkte Aleix mit einem Augenzwinkern ab. «Wir reden viel miteinander, er ist ein netter Kerl und wir haben ein gutes Verhältnis.»

Übrigens: Beim Catalunya-GP muss Aprilia sicherlich ohne Dovizioso auskommen. Heute wurde bekannt, dass der 15-fache MotoGP-Sieger am kommenden Wochenende in Cavallara (Umbrien) sein Debüt in der Motocross-Prestige-Italienmeisterschaft geben wird.

MotoGP-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Quartararo, Yamaha, 23 Runden in 41:16,344 min

2. Oliveira, KTM, + 2,592 sec

3. Mir, Suzuki, + 3,000

4. Zarco, Ducati, + 3,535

5. Binder, KTM, + 4,903

6. Miller, Ducati, + 6,233

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 8,030

8. Viñales, Yamaha, + 17,239

9. Petrucci, KTM, + 23,296

10. Rossi, Yamaha, + 25,146

11. Lecuona, KTM, + 25,152

12. Pol Espargaró, Honda, + 26,059

13. Pirro, Ducati, + 26,182

14. Alex Márquez, Honda, + 29,400

15. Savadori, Aprilia, + 32,378

16. Morbidelli, Yamaha, + 37,906

17. Marini, Ducati, + 50,306

Stand Fahrer-WM nach 6 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 105 Punkte. 2. Zarco 81. 3. Bagnaia 79. 4. Miller 74. 5. Mir 65. 6. Viñales 64. 7. Aleix Espargaró 44. 8. Binder 35. 9. Morbidelli 33. 10. Oliveira 29. 11. Pol Espargaró 29. 12. Nakagami 28. 13. Rins 23. 14. Petrucci 23. 15. Alex Márquez 20. 16. Bastianini 20. 17. Martin 17. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Bradl 11. 22. Marini 9. 23. Pirro 3. 24. 24. Savadori 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 132 Punkte. 2. Ducati 123. 3. Suzuki 69. 4. KTM 58. 5. Honda 47. 6. Aprilia 44.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 169 Punkte. 2. Ducati Lenovo 153. 3. Pramac Racing 102. 4. Suzuki Ecstar 88. 5. Red Bull KTM Factory Racing 64. 6. Repsol Honda 52. 7. Petronas Yamaha SRT 48. 8. LCR-Honda 48. 9. Aprilia Racing Team Gresini 47. 10. Tech3 KTM Factory Racing 36. 11. Esponsorama Racing Ducati 29.