Catalunya-GP: PrüstelGP-Team tritt mit Yamanaka an 03.06.2021 - 09:11 Von Günther Wiesinger

MotoGP © Gold & Goose Ryusei Yamanaka © Glänzel Donnerstagfrüh: Der PrüstelGP-Truck und die 2 Teamroller im Paddock in Montmeló Zurück Weiter

Das deutsche CarXpert-PrüstelGP-Team setzt in Montmeló am Wochenende in der Moto3-WM nur den Japaner Yamanaka ein. Die Technikcrew von Jason Dupasquier ist daheim geblieben.