Danilo Petruccis Ziel: «Mit KTM weitermachen»

Remy Gardner habe sich die Beförderung in die MotoGP-Klasse verdient, erklärte Tech3-KTM-Pilo Danilo Petrucci. Was bedeutet dies für die sportliche Zukunft des 30-jährigen Italieners?

Vor dem Catalunya-GP wurde offiziell bestätigt, dass Remy Gardner für 2022 einen Platz bei Tech3 KTM Factory Racing in der MotoGP-WM sicher hat. Damit ist die Zukunft von Danilo Petrucci und Iker Lecuona unsicher. «Ich wusste das mit Remy schon ziemlich lange. Er hat es sich verdient, er führt ja die Moto2-WM an. Ich glaube, es ist die natürliche Entwicklung, dass er in die MotoGP wechseln wird», meinte «Petrux» dazu.

Über seine eigene Zukunft sprach der 30-Jährige aus Terni mit seinem aktuellen Arbeitgeber noch nicht: «Ich glaube, wir werden bis zum Ende dieses Monats abwarten. Ich weiß nicht, wann sie entscheiden werden. Ich habe keine Angst davor, ich muss ja nicht entscheiden. Sollten sie mir dann vielleicht eine Vertragsverlängerung anbieten, werde ich entscheiden. In diesem Moment kann ich nichts entscheiden, ich kann nur so schnell wie möglich fahren», so der WM-14.

Würde der zweifache MotoGP-Sieger gerne auf der RC16 weitermachen? «Ja, ich möchte weitermachen», bestätigte er. «Es ist erst meine erste Saisonhälfte auf dem Motorrad. Ich möchte wenigstens eine neue Saison beginnen, in der ich das Bike kenne und mich auf die Performance konzentrieren kann. Aber wie gesagt: Nicht ich muss das entscheiden.»

Grundsätzlich hielt der Italiener fest: «Ich kann mich hinter nichts verstecken, ich bereue nicht viel. Ich habe in diesen Jahren alles gegeben. Ich bin mit 21 Jahren in die MotoGP gekommen, aus der Superstock-Serie. Ich habe alles getan, um in der MotoGP zu bleiben. Es ist lustig, dass ich seit 2015 immer einen Ein-Jahres-Vertrag bekommen habe, den ich immer erneuern musste. Andere Fahrer bekommen dagegen mehrjährige Verträge… Aber wie gesagt: Ich kann nicht traurig sein, ich habe immer alles gegeben. Falls es nicht genug sein sollte, bin ich trotzdem glücklich. Denn mehr kann ich nicht tun.»

Eine Rückkehr in das Superbike-Fahrerlager zieht Petrux im Moment in Betracht. «Nein, ich rede mit niemandem», entgegnete er. «Sagen wir so: Meine Zukunft ist in meiner Hand, weil ich schneller sein kann und will. Ich weiß, dass es möglich ist. Im Moment habe ich aber Mühe. Ich habe nur ein Ziel: Mit KTM weiterzumachen. Wenn das nicht geht, glaube ich nicht, dass ich in die Superbike-WM gehen würde. Um ehrlich zu sein, denke ich nicht darüber nach.»

Und ein anderes Team in der MotoGP-WM? «Ich habe noch mit keinem geredet. Wie gesagt: Mein Ziel ist, meine Arbeit fortzuführen und mit diesem Team besser zu performen. Dann werden wir sehen, ob es möglich sein wird, zusammen weiterzumachen. Wenn es nicht möglich sein sollte, werde ich ‚Hallo‘ sagen gehen», ergänzte Danilo.

Zunächst steht an diesem Wochenende aber der siebte Grand Prix der Saison an. Nach dem Podestplatz von Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira in Mugello war neben dem neuen ETS-Rennsprit vor allem das neue KTM-Chassis in aller Munde. Wird Petrucci das Chassis-Update beim Catalunya-GP schon bekommen?

«Ich weiß es nicht, wir haben nicht darüber geredet», erklärte der Tech3-Fahrer. «Sicher werde ich es an diesem Wochenende nicht haben, vielleicht testen wir es am Montag. Mal sehen, bisher haben wir nicht darüber gesprochen. Wir werden dasselbe Motorrad wie in Mugello haben.»

Stand Fahrer-WM nach 6 Rennen:

1. Quartararo 105 Punkte. 2. Zarco 81. 3. Bagnaia 79. 4. Miller 74. 5. Mir 65. 6. Viñales 64. 7. Aleix Espargaró 44. 8. Binder 35. 9. Morbidelli 33. 10. Oliveira 29. 11. Pol Espargaró 29. 12. Nakagami 28. 13. Rins 23. 14. Petrucci 23. 15. Alex Márquez 20. 16. Bastianini 20. 17. Martin 17. 18. Marc Marquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Bradl 11. 22. Marini 9. 23. Pirro 3. 24. 24. Savadori 3. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 132. 2. Ducati 123. 3. Suzuki 69. 4. KTM 58. 5. Hona 47. 6. Aprilia 44.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 169 Punkte. 2. Ducati Lenovo 153. 3. Pramac Racing 102. 4. Suzuki Ecstar 88. 5. Red Bull KTM Factory Racing 64. 6. Repsol Honda 52. 7. Petronas Yamaha SRT 48. 8. LCR-Honda 48. 9. Aprilia Racing Team Gresini 47. 10. Tech3 KTM Factory Racing 36. 11. Esponsorama Racing Ducati 29.