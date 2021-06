Sachsenring-GP: GP-Guide für guten Zweck erhältlich

Der Deutschland Grand Prix auf dem Sachsenring wirft seine Schatten voraus und die MotoGP-Fans können sich schon jetzt etwas Sachsenring-Flair abholen.

Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause wird der Sachsenring bei Oberlungwitz vom 18. bis 20. Juni wieder Austragungsort für den Motorrad-Grand Prix von Deutschland sein. Offiziell heißt die Veranstaltung in diesem Jahr «Liqui Moly Grand Prix Deutschland».

Der ADAC in München als Veranstalter befindet sich längst in der Endphase der Vorbereitung. Auf Grund der aktuell gültigen Corona-Bestimmungen werden diesmal keine Fans auf dem Areal Zutritt erhalten. Die bisher erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit für das Jahr 2022.

Zuletzt wurde auch schon die Vertragsverlängerung für das Event auf dem Sachsenring vom abgetretenen ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk und Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta bis in das Jahr 2026 bekanntgegeben.

Für die MotoGP-Fans gibt es schon vorab die Möglichkeit, etwas Sachsenring-Flair zu atmen. Der Grand Prix Guide mit allen wichtigen Informationen kann ab sofort zum Preis von 2 Euro bezogen werden. Vertriebsstellen sind die Stadtinformation in Hohenstein-Ernstthal und die Shell-Tankstelle in Hohenstein-Ernstthal. Der Bezug des Grand Prix Guides ist zudem bei der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna und im ADAC-Turm in der Hohensteiner Straße 18 in Oberlungwitz möglich.

Übrigens: Das Cover des diesjährigen Grand Prix Guides ziert Moto2-Aushängeschild Marcel Schrötter (Liqui Moly IntactGP), der beim letzten Sachsenring-Grand Prix im Jahr 2019 den dritten Rang einfahren konnte. In Action zu sehen sind auch Valentino Rossi (Petronas Yamaha), Pecco Bagnaia (Ducati) und Weltmeister Joan Mir (Suzuki).

Detail am Rande: 1 Euro von jedem gekauftem Guide geht als Spende an den Zwickauer Kinderhausverein e.v. Der Versand des Grand Prix Guide – für viele auch ein begehrtes Sammlerobjekt – ist auch via Post möglich. Die Porto-Gebühr beträgt zwei Euro.

Dazu muss ein E-Mail gesendet werden an:

info@sachsenring-event.de