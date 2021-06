Jorge Martin vor Comeback: Aus Marcs Fehler gelernt

«Ich habe mir acht Knochen gebrochen, es war eine schwere Verletzung», erzählte Jorge Martin in Montmeló. Bevor er am Freitag erstmals wieder auf seine Ducati steigt, sprach er unter anderem über die Sturzursache.

Nach dem Horror-Crash im FP3 von Portimão am 17. April gibt Jorge Martin an diesem Wochenende in Katalonien sein Comeback auf dem MotoGP-Bike. «Es war ein langer, wirklich harter Monat. Ich habe viel gearbeitet, um so schnell wie möglich zurückzukommen», erzählte der Pole-Setter des zweiten Katar-GP. Nach der Verletzungspause betonte er aber: «Ich habe kein Ziel, was die Ergebnisse anbelangt. Ich will einfach das Vertrauen zurückbekommen und Runden abspulen. Hoffentlich können wir einen guten Job machen.»

«Wir wissen, dass Marc viele Rennen verpasst hat. Wenn ihm das nicht passiert wäre, hätte ich es sicher in Mugello schon versucht. Ich erinnere mich aber eine Sache, die er gesagt hat: Wir haben viele Rennen, aber nur einen Körper. Ich glaube, damit hat er Recht. Es war besser, ein bisschen länger zu warten», verriet der MotoGP-Rookie bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Die zwei Ducati-Siege von Markenkollege Jack Miller erlebte der in Andorra wohnhafte Spanier von zu Hause aus. «Das war nicht frustrierend, ganz im Gegenteil», versicherte der Pramac-Fahrer, dessen Vertragsverlängerung heute offiziell kommuniziert wurde. «Ich war happy für Ducati, weil für mich noch nicht der Moment gekommen ist, um immer auf dem Podium zu sein. Mein Ziel ist, zu lernen und Erfahrung zu machen.»

Zur Sturzursache erklärte der 23-Jährige: «Es war Pech. Wenn man einen neuen Reifen bekommt, sind manchmal ein paar Spuren auf dem Reifen, dann muss man ihn erst sauber bekommen. Ich dachte, dass der Reifen schon sauber war, bin in die Kurve gekommen und per Highsider abgeflogen. Ich war nicht am Gas, nichts. Danach hatte ich Glück. Ich habe mir den Kopf angeschlagen und daher alles vergessen, die nächsten 15 bis 20 Minuten. Aber ja, ich habe mir acht Knochen gebrochen, es war eine schwere Verletzung. Hoffentlich können sie in Zukunft diese Art Spuren aus den Reifen bekommen.»

Stand Fahrer-WM nach 6 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 105 Punkte. 2. Zarco 81. 3. Bagnaia 79. 4. Miller 74. 5. Mir 65. 6. Viñales 64. 7. Aleix Espargaró 44. 8. Binder 35. 9. Morbidelli 33. 10. Oliveira 29. 11. Pol Espargaró 29. 12. Nakagami 28. 13. Rins 23. 14. Petrucci 23. 15. Alex Márquez 20. 16. Bastianini 20. 17. Martin 17. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Bradl 11. 22. Marini 9. 23. Pirro 3. 24. 24. Savadori 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 132 Punkte. 2. Ducati 123. 3. Suzuki 69. 4. KTM 58. 5. Honda 47. 6. Aprilia 44.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 169 Punkte. 2. Ducati Lenovo 153. 3. Pramac Racing 102. 4. Suzuki Ecstar 88. 5. Red Bull KTM Factory Racing 64. 6. Repsol Honda 52. 7. Petronas Yamaha SRT 48. 8. LCR-Honda 48. 9. Aprilia Racing Team Gresini 47. 10. Tech3 KTM Factory Racing 36. 11. Esponsorama Racing Ducati 29.