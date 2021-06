Montmeló: Oliveira/KTM siegt, Quartararo verliert P3

Das MotoGP-Rennen auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» entschied Red Bull-KTM-Star Miguel Oliveira für sich. Die Ducati-Piloten Johann Zarco und Jack Miller komplettierten das Podest.

WM-Leader Fabio Quartararo fuhr zum fünften Mal in Folge von der Pole-Position los. Der letzte Yamaha-Pilot, der so eine Qualifying-Serie aufzuweisen hatte, war übrigens Jorge Lorenzo im Jahr 2010. Die erste Startreihe komplettierten mit Jack Miller und Johann Zarco zwei Ducati-Asse.

Neben Quartararo war bei der Frage nach den Favoriten für den Catalunya-GP auch der Name von Miguel Oliveira häufig gefallen. Der Red Bull-KTM-Werksfahrer fuhr von Startplatz 4 los – das beste Qualifying-Ergebnis eines KTM-Piloten in der laufenden Saison.

Jorge Martin, der vor seinem Comeback-Rennen stand, stürzte schon 20 Minuten vor dem Start in der «Sighting Lap» in Kurve 5. Der Pramac-Rookie musste vom letzten Startplatz losfahren.

Vor dem 24-Runden-Rennen in Montmeló war die Reifenwahl ein großes Thema. Die Übersicht von Michelin offenbarte eine bunte Mischung: Für den harten Hinterreifen entschieden sich Quartararo, Morbidelli, Rossi, Miller, die zwei Pramac und die vier KTM. Alex Márquez und Aleix Espargaró wechselte im letzten Moment sogar auf die weichste Mischung, der Rest setzte auf Medium. Den harten Vorderreifen wählten Honda (außer Alex Márquez) und KTM (außer Lecuona).

Beim Start hatten noch Miller und die Ducati-Power die Nase vorn, danach übernahm aber KTM-Ass Oliveira das Kommando. Quartararo beging in der zweiten Runde einen Fehler: Der Yamaha-Werksfahrer fiel kurzzeitig bis auf Rang 6 zurück, kämpfte sich dann aber wieder nach vorne und übernahm zur Hälfte des Rennes die Führung.

Oliveira konterte, es entwickelte sich ein spannender Zweikampf, bis der WM-Leader nicht nur mit dem Reifenverschleiß, sondern vor allem seiner Lederkombi zu kämpfen hatte. Weil Quartararo nach einem Schreckmoment zwischen Kurve 1 und 2 den «Shortcut» benutzte, gab es am Ende eine Drei-Sekunden-Strafe, weshalb Miller den Podestplatz erben sollte.



Nachtrag: Wegen Fahrens ohne den vorgeschriebenen Brustschutz gab es noch einmal drei Sekunden drauf.

Suzuki-Werksfahrer Joan Mir schien nach einem starken Start lange ein Wörtchen um die Podestplätze mitzureden, fiel gegen Rennende aber zurück. Zarco war dagegen auf dem Vormarsch, ein Angriff auf Oliveira ging sich aber nicht mehr aus. Während in der Red Bull-KTM-Box ausgelassen gejubelt wurde, warten der zweifache Moto2-Weltmeister und sein Pramac Ducati Team noch länger auf den ersten MotoGP-Sieg.

Nur 15 Fahrer absolvierten die volle Renndistanz. Unter anderen stürzte Repsol-Honda-Star Marc Márquez, nachdem er in der Anfangsphase noch um einen Top-6-Platz gekämpft hatte. Valentino Rossi fiel schon zu Beginn zurück und landete dann acht Runden vor Schluss im Kiesbett von Kurve 10.

So lief das MotoGP-Rennen:

Start: Miller übernimmt auf der Bremse in Kurve 1 hinein die Führung. Dahinter reihen sich Quartararo und Oliveira ein, der KTM-Pilot schnappt sich den WM-Leader aber gleich. Starker Start von Joan Mir, er ist schon Vierter. Bagnaia fällt auf P13 zurück



1. Runde: Zarco fällt hinter Aleix Espargaró auf P6 zurück. Rossi beendet die erste Runde nur auf P17.



2. Runde: Oliveira geht in Führung. Quartararo will ebenfalls an Miller vorbei, ist in Kurve 7 aber zu optimistisch und fällt bis auf den fünften Rang zurück.



Oliveira führt vor Miller, Mir, Aleix Espargaró, Zarco, Quartararo, Viñales, Marc Márquez, Binder und Bagnaia.



3. Runde: Aleix Espargaró übernimmt Platz 3 von Mir. Viñales ist weit, fährt auf die Linie zurück, es kommt zu einer Berührung mit Brad Binder.



4. Runde: Aleix Espargaró versucht in Kurve 10 an Miller vorbeizukommen, der Ducati-Pilot kontert umgehend.



5. Runde: Oliveira fährt eine kleine Lücke auf. Mir geht an Aleix Espargaró vorbei, auch Quartararo nimmt sich den Aprilia-Piloten vor. Dahinter folgt Marc Márquez auf P6, während sein Teamkollege Pol Espargaró in Kurve 5 stürzt.



6. Runde: Marc Márquez schiebt sich in Kurve 1 an Aleix Espargaró vorbei. Zarco mischt sich ein und setzt sich in Kurve 4 auch vor den achtfachen Weltmeister, der Aleix wieder vorbeiziehen lassen muss.



Miller fällt von P2 auf P4 zurück. Petrucci stürzt in Kurve 9.



7. Runde: Quartararo schnappt sich Platz 2 von Mir, der Rückstand auf Oliveira beträgt aber schon 1,2 sec.



8. Runde: Quartararo knabbert am Vorsprung von Oliveira. Marc Márquez (7.) stürzt in Kurve 10. Johann Zarco (5.) fährt die zu diesem Zeitpunkt schnellste Rennrunde.



9. Runde: Nakagami (12.) bekommt einen «Long-Lap-Penalty» aufgebrummt, weil er zwischen Turn 1 und 2 den «Shortcut» genommen hat.



10. Runde: Auf Start-Ziel zeigt sich Zarco neben Miller, der Werksfahrer hält sich aber vorne.



An der Spitze fährt sich Quartararo an das Heck von Oliveira heran. 0,4 sec dahinter kämpft Mir um den Anschluss, auch das Ducati-Duo Miller und Zarco fährt nur 1,5 sec hinter der Spitze.



11. Runde: Aleix Espargaró (7.) stürzt in Kurve 10.



12. Runde: Quartararo holt sich in Kurve 1 die Führung von Oliveira. Die Top-10 komplettieren zur Halbzeit Mir, Miller, Zarco, Viñales, Bagnaia, Binder, Lecuona und Morbidelli.

13. Runde: Oliveira lässt Quartararo nicht aus den Augen – und nutzt auf Start-Ziel den Windschatten.



14. Runde: Oliveira biegt als Erster in die erste Kurve 1 und kann Quartararo auf Abstand halten. Mir und Zarco sind bis auf eine halbe Sekunde dran, Miller kämpft um den Anschluss.



15. Runde: Zarco nimmt sich Mir vor und geht auf der Start-Ziel-Geraden vorbei.



16. Runde: Oliveira liegt 0,4 sec vor Quartararo. Dahinter verliert Mir noch einen Platz an einen Ducati-Piloten, Miller ist durch – und Viñales schiebt sich immer näher heran.



Rossi stürzt in Kurve 10 aus den Punkterängen.



17. Runde: Viñales ist dran an Mir. Lecuona (9.) stürzt in Kurve 13.



18. Runde: Quartararo (+ 0,2 sec) hat Oliveira im Blick. Dahinter klaffte eine Lücke von fast eineinhalb Sekunden auf Zarco und Miller. Viñales hängt hinter Mir fest, der nicht mehr ganz mitkommt.



19. Runde: Oliveira hat wieder etwas mehr Luft – am Ende der Runde sind es 0,4 sec.



20. Runde: Quartararo gibt sich nicht geschlagen und schiebt sich wieder ein Zehntel näher heran. Zarco folgt 0,9 sec dahinter.



21. Runde: Oliveira hängt Quartararo ab, der sich plötzlich nach hinten orientieren muss.



Binder geht an Bagnaia vorbei und ist Siebter.



22. Runde: Zarco geht an Quartararo vorbei, der in Kurve 1 einen Wackler überstehen muss und durch den Notausgang geht. Der WM-Leader hat offensichtlich Probleme mit seiner Lederkombi: Er wirft den Brustschutz weg, der Reißverschluss bleibt offen.



23. Runde: Quartararo verteidigt den dritten Platz in Kurve 1. An der Spitze schiebt sich Zarco bis auf 0,4 sec an Oliveira heran!



Letzte Runde: Zarco kommt nicht mehr nahe genug heran, um ein Manöver zu versuchen – Oliveira beschert KTM den ersten Saisonsieg! «Ein Sieg in Barcelona ist ein Statement», freut sich Red Bull-KTM-Teammanager Mike Leitner.



Quartararo verteidigt den dritten Platz zwar bis zur Ziellinie, er bekommt aber einen Drei-Sekunden-Strafe, weil er zuvor zwischen Kurve 1 und 2 die Abkürzung genommen hatte. Damit steht neben Zarco auch Miller auf dem Podest.

MotoGP-Ergebnis, Montmeló, 6. Juni:

1. Oliveira, KTM, 24 Runden in 40:21,749 min

2. Zarco, Ducati, + 0,175 sec

3. Miller, Ducati, + 1,990

4. Mir, Suzuki, + 5,325

5. Viñales, Yamaha, + 6,281

6. Quartararo, Yamaha, + 7,815*

7. Bagnaia, Ducati + 8,175

8. Binder, KTM, + 8,378

9. Morbidelli, Yamaha, + 15,652

10. Bastianini, Ducati, + 19,297

11. Alex Márquez, Honda, + 21,650

12. Marini, Ducati, + 22,533

13. Nakagami, Honda, + 27,833

14. Martin, Ducati, + 29,075

15. Savadori, Aprilia, + 40,291



*Update: zwei Drei-Sekunden-Strafen



Stand Fahrer-WM nach 7 Rennen von 19 Rennen

1. Quartararo 115 Punkte. 2. Zarco 101. 3. Miller 90. 4. Bagnaia 88. 5. Mir 78. 6. Viñales 75. 7. Oliveira 54. 8. Aleix Espargaró 44. 9. Binder 43. 10. Morbidelli 40. 11. Nakagami 31. 12. Pol Espargaró 29. 13. Bastianini 26. 14. Alex Márquez 25. 15. Rins 23. 16. Petrucci 23. 17. 17. Martin 19. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Marini 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 143 Punkte. 2. Ducati 143. 3. KTM 83. 4. Suzuki 82. 5. Honda 52. 6. Aprilia 45.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 190 Punkte. 2. Ducati Lenovo 178. 3. Pramac Racing 124. 4. Suzuki Ecstar 101. 5. Red Bull KTM Factory Racing 97. 6. LCR-Honda 56. 7. Petronas Yamaha SRT 55. 8. Repsol Honda 52. 9. Aprilia Racing Team Gresini 48. 10. Esponsorama Racing Ducati 39. 11. Tech3 KTM Factory Racing 36.