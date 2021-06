Sieger Gardner baut WM-Führung aus, Schrötter auf P8

Remy Gardner lässt der Pole beim Catalunya-GP den Sieg folgen. Mit einem mutigen Manöver überrumpelt er den Teamkollegen Raúl Fernandez. Marcel Schrötter (8.) und Thomas Lüthi (15.) profitieren von Stürzen der Rivalen.

Beflügelt vom MotoGP-Vertrag für die Saison 2022 hat Remy Gardner seine WM-Führung in der Moto2-Klasse ausgebaut. Er setzte sich in Montmeló vor seinem Teamkollegen Raúl Fernandez durch. Das Red Bull KTM Ajo-Team steht damit zum fünften Mal in dieser Saison mit beiden Fahrern auf dem Treppchen. Xavi Vierge wurde Dritter und kehrte beim Catalunya-GP nach drei Jahren auf das Podium zurück. Marcel Schrötter wurde bei seinem 150. Rennen in der mittleren Klasse Achter, profitierte dabei aber von Stürzen. Thomas Lüthi holte als 15. einen Punkt. Für das Marc VDS-Team, das seinen 200. GP bestritt, lief es nicht nach Plan. WM-Anwärter Lowes verliert nach P7 an Boden.

Sieger Gardner sagte: «Ich wollte schon früher wegfahren, aber ich wollte den Hinterradreifen nicht überstrapazieren. Am Ende wusste ich, dass ich noch ein wenig übrig habe und bin vorbeigefahren und hab mir den Sieg geholt.»

Vor dem Start: Startplatz 1 ist in Montmeló nicht unwichtig. Erst drei Mal konnten Fahrer, die nicht von der Pole losfuhren, am Ende gewinnen. Zur Reifenfrage: Mit Ausnahme von Wildcard-Fahrer Keminth Kubo, der vorne und hinten auf die weiche Mischung setzte, haben alle anderen Fahrer einen harten Vorderrad- und einen harten Hinterradreifen aufziehen lassen.

Startphase: Remy Gardner nimmt einen GP zum zweiten Mal in dieser Saison von vorn in Angriff. Stallrivale Raúl Fernandez steht genau daneben. Die weiteren Favoriten kommen von weiter hinten: Sam Lowes auf P8 und Marco Bezzecchi auf P10 - sein schlechtestes Qualifying seit dem Portugal-Rennen 2020. Alle Fahrer bleiben sitzen und an der Reihenfolge der ersten drei Piloten ändert sich vorerst nichts. Marcel Schrötter liegt nach Runde 1 auf P13 und Thomas Lüthi ist 23. Der Gewinner des Starts ist Albert Arenas, der sich auf die 16. Position vorgearbeitet hat.

Runde 3: Es entstehen die ersten Lücken. Gardner und Fernandez trennen eine halbe Sekunde. Auch Bendsneyder, bei dem sich ein Teil des Helms gelöst hat, bleibt zunächst noch dran. Sam Lowes fehlen schon 5,3 sec auf die Spitze.

Runde 5: Remy Gardner wird von Raúl Fernandez unter Druck gesetzt. Der Abstand zwischen der Red Bull KTM Ajo-Paarung beträgt 0,3 sec. Insgesamt geht es aber relativ ruhig zu.

Runde 7: Aron Canet lag aussichtsreich in den Top 10, doch der Spanier fliegt ab und muss das Rennen beenden.

Runde 8: Marcos Ramirez verpasst die Einfahrt in Kurve 1 und muss den Umweg ins Kiesbett nehmen. Er verliert dabei die Balance und muss ebenfalls aufgeben.

Runde 9: Lorenzo Baldassarri kassiert eine Long-Lap-Strafe. An der Spitze beträgt der Abstand zwischen dem MotoGP-Aufsteiger und Raúl Fernandez weiter 0,3 sec. Schrötter ist zwei Ränge hinter Lowes auf P11 und Lüthi klettert auf P19.

Runde 12: Raúl Fernandez hat lange gewartet, doch jetzt startet er beim Anbremsen auf Kurve 1 seinen Angriff. Er übernimmt die Spitzenposition. Die neue Reihenfolge: Raúl Fernandez - Remy Gardner - Bo Bendsneyder - Xavi Vierge - Marco Bezzecchi - Augusto Fernandez - Ai Ogura - Sam Lowes - Fabio Di Giannantonio - Hector Garzo - Marcel Schrötter.

Runde 15: Nun hat Gardner die Rolle des Beobachters eingenommen. Er setzt Raúl Fernandez unter Druck und liegt nur 0,149 sec hinter dem jungen Spanier. Bendsneyder fehlt auf Fernandez eine Sekunde.

Runde 16: Xavi Vierges Angriff auf das Podest glückt. Er ist der neue Dritte. Durch den Zweikampf kann aber auch Bezzecchi aufschließen.

Runde 17: Und schon ist er vorbei: Bezzecchi fährt ebenfalls an Bendsneyder vorbei. Er festigt dadurch P3 in der WM-Tabelle - Stand jetzt.

Runde 18: Sam Lowes kassiert eine Track-Limit-Warnung. Vorne schenken sich Raúl Fernandez und Remy Gardner nichts. Die Rundenzeiten unterscheiden sich nur minimal (0,054 sec).

Runde 19: Lorenzo Dalla Porta ist zu spät dran und stürtzt in Kurve 1. Er ist raus. Auch Raúl Fernandez wird wegen der Missachtung der Track Limits verwarnt.

Runde 20: Gardner überrascht Fernandez in letzter Sekunde und ist wieder Erster. Bezzecchi gibt sich mit P4 auch noch nicht zufrieden. Er ist an Vierge dran. Rookie Ai Ogura wirft ein gutes Rennen weg. Davon profitieren unter anderem Schrötter als neuer Zehnter und Lüthi als 17.

Runde 21: Gardner sucht sein Heil in der Flucht. Er vergrößert den Vorsprung und liegt jetzt 0,8 sec vor Raúl Fernandez. Fabio Di Giannantonio und Hector Garzo kommen sich in die Quere. Der Italiener lässt Garzo wenig Platz, der kann nicht mehr ausweichen und fährt ihm drauf. Den Vorfall schaut sich die Rennleitung im Anschluss an. Somit ist Schrötter schon Achter.

Letzte Runde: Fernandez hat aufgegeben und muss Sieger Gardner ziehen lassen.Bezzecchi schafft es nicht mehr, Vierge vom Podest zu verdrängen.

Moto2-Ergebnis, Montmeló (6. Juni):

1. Remy Gardner, Kalex

2. Raúl Fernandez, Kalex, + 1,872 sec

3. Xavi Vierge, Kalex, + 2,866

4. Marco Bezzecchi, Kalex, + 3,207

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 3,899

6. Bo Bendsneyder, Kalex, + 4,541

7. Sam Lowes, Kalex, + 4,875

8. Marcel Schrötter, Kalex, + 15,973

9. Somkiat Chantra, Kalex, + 17,515

10. Joe Roberts, Kalex, + 19,838

11. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 20,571

12. Albert Arenas, Boscoscuro, + 22,512

13. Tony Arbolino, Kalex, + 22,558

14. Celestino Vietti, Kalex, + 23,238

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 23,958

WM-Stand (nach 7 von 19 Rennen)

1. Remy Gardner 139 Punkte, 2. Raúl Fernandez 128, 3. Marco Bezzecchi 101, 4. Sam Lowes 75, 5. Fabio Di Giannantonio 60, 6. Joe Roberts 50, 7. Marcel Schrötter 49, 8. Xavi Vierge 42, 9. Ai Ogura 39, 10. Aron Canet 35, 11. Bo Bendsneyder 35, 12. Augusto Fernandez 34, 13. Tony Arbolino 30, 14. Jorge Navarro 24, 15. Cameron Beaubier 20. – 29. Thomas Lüthi 2.