Montmeló-Test 13 Uhr: Bestzeit für Joan Mir (Suzuki)

Keine Pause für die MotoGP-Asse. Heute wird in Montmeló schon wieder getestet. Marc Márquez liegt immerhin an 8. Stelle. Rossi 13.

Beim zweiten Montag-Test nach Jerez in dieser Saison versammelten sich nicht weniger als 21 Fahrer auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Bei KTM schaute Testpilot Dani Pedrosa nur in der Box zu. Suzuki schickte Testfahrer Sylvain Guintoli auf die Piste, Alex Rins ist weiter außer Gefecht. Bei Aprilia fehlt Aleix Espargaró, denn er muss nach dem Wochenende seinen frisch operierten rechten Arm schonen und mit Antibiotika behandeln.

Dafür darf der langsame Matteo Baiocco neue Teile testen und Ausdauertests absolvieren. Honda tritt nur mit den vier Stammpiloten an, denn Testfahrer Stefan Bradl hatte das neue Material schon letzte Woche drei Tage lang in Jerez über 200 Runden lang ausprobiert und aussortiert. Und Yamaha verzichtete auf den Einsatz von Cal Crutchlow.

Am Ende der Session 1 um 12.30 Uhr lag Franco Morbidelli (1:40,022 min) an der Spitze vor Nakagami, Quartararo und Joan Mir. Luca Marini stürzte am Vormittag, blieb aber unverletzt.

Doch dann stürmte der Suzuki-Ecstar-Werkspilot Joan Mir mit 1:39,816 min auf Platz 1. Dahinter folgten Morbidelli, Nakagami und Miller sowie Viñales.

Nicht alle Fahrer bleiben bis zum Ende des Testtages im Sattel. Jorge Martin packte schon um 12.30 Uhr zusammen. Er hat nicht viel zu testen und muss seine geschundenen Knochen schonen.

Aprilia wird am Nachmittag eine neue Aerodynamik testen.

Zum Vergleich: Fabio Quartararo (Monster-Yamaha) gelang am Samstag die Pole-Position mit 1:38,853 min.

Ergebnis Montag-Test Montmeló, 13 Uhr, 7. Juni

1. Mir, Suzuki, 1:39,816

2. Morbidelli, 1:40,022, + 0,206

3. Nakagami, Honda, + 0,234

4. Quartararo, Yamaha, + 0,361

5. Viñales, Yamaha, + 0,415

6. Miller, Ducati, + 0,426

7. Marc Márquez, Honda, + 0,501

8. Zarco, Ducati, + 0,553

9. Binder, KTM, + 0,602

10. Oliveira, KTM, + 0,714

11. Alex Márquez, Honda, + 0,724

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,851

13. Bagnaia, Ducati, + 0,858

14. Bastianini, Ducati, + 1,107

15. Rossi, Yamaha, + 1,215

16. Lecuona, KTM, + 1,389

17. Petrucci, KTM, + 1,596

18. Marini, Ducati, + 1,754

19. Guintoli, Suzuki, + 1,868

20. Savadori, Aprilia, + 2,390

21. Baiocco, Aprilia, + 8,453