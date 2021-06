Lederkombis in der MotoGP: 6 Fabrikate für 22 Fahrer

Die 22 MotoGP-Fahrer vertrauen 2021 auf sechs unterschiedliche Lederkombihersteller. Alpinestars (8), Dainese (7) sowie Ixon (4) haben den Löwenanteil unter Vertrag.

Am 11. September 2015 feierte der italienische Airbag-Pionier Dainese die 1000. Airbag-Auslösung an einem Motorradlederkombi. Und seit der Saison 2028 müssen die Fahrer aller drei GP-Klassen (Moto3, Moto2 und MotoGP) ihr Motorradleder mir einem Airbag-System ausgerüstet haben.

Da einige kleinere Hersteller noch kein eigenes System entwickelt haben, kaufen sie es bei einem Mitbewerber ein – die Schweizer Marke IXS zum Beispiel bei Dainese, auch Mugen (nicht in der MotoGP) und Furygan.



Über die Lederkombifirmen wird normal nicht viel gesprochen. Doch das renommierte Unternehmen Alpinestars geriet vor einer Woche in Montemeló als Marktführer in der MotoGP-Klasse in die Schlagzeilen, weil sich bei WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo vier Runden vor Schluss beim Anbremsen von Turn 1 der Reißverschluss öffnete und der Brustschutz davonflog. Der Yamaha-Star aus Frankreich bekam einen zweiten 3-sec-Penalty und rutschte von Platz 4 auf Platz 6 zurück. Denn das Fahren ohne «Chest Protector» ist untersagt.



Deshalb haben wir einen Blick in die Runde geworfen und nachgeschaut, welche Lederfirmen in der «premier class» aktiv sind und welche Fahrer sie unter Vertrag haben.



Alpinestars gilt als Marktführer in der MotoGP. Diese Marke rüstet die acht MotoGP-Stammpiloten Marc Márquez, Alex Márquez, Alex Rins, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Maverick Viñales sowie KTM-Testfahrer Dani Pedosa aus.



Die von Lino Dainese in den 1970er-Jahren gegründete Firma Dainese hat mit Valentino Rossi eine Galionsfigur. Dainese entschädigt den neunfachen Weltmeister mit einer Jahresgage von ca. 1,7 Millionen Euro. Weitere Dainese-Partner sind Stefan Bradl, Joan Mir, Franco Morbidelli, Luca Marini, Pol Espargaró und Jack Miller.



Als Alleingänger vertrauen Johann Zarco auf feines französisches Leder von Furygan, Danilo Petrucci setzt auf die Marke Revit! Iker Lecuona hat sich als einziger MotoGP-Fahrer für Bering entschieden.



Auch die französische Ledermarke IXON ist gut im Spiel: Brad Binder, Miguel Oliveira, Nakagami und Aleix Espargró schwören auf dieses Leder.