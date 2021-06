Brad Binder über Top-Speed-Rekord: «Ziemlich cool»

Brad Binder (vorne) und Johann Zarco halten jetzt gemeinsam den Geschwindigkeitsrekord in der MotoGP-Klasse

Das neue Chassis und der frische Sprit sind zwei Faktoren dafür, dass es bei KTM in die richtige Richtung geht. Brad Binder unterstrich den Formanstieg mit dem Geschwindigkeitsrekord, für den er sich aber nichts kaufen.

Brad Binder und Johann Zarco halten den Geschwindigkeitsrekord in der MotoGP-Klasse. Der Südafrikaner in Diensten des KTM-Werksteams zog im dritten Freien Training in Mugello nach und egalisierte die 362,4 Stundenkilometer, die Zarco vom Pramac Racing-Team mit seiner Ducati Desmosedici vorgelegt hatte. Dabei profitierte er zum einen vom neuen Rennbezin von ETS-Racing-Fuels, zum anderen aber auch vom Windschatten.

Er sagte dazu: «Es war ziemlich cool, als ich die Top-Speed-Rangliste gesehen habe. Endlich zahlt sich die harte Arbeit der Jungs im Werk aus. Sie investieren tausende Stunden in die Arbeit, um so eine starke Maschine hinzustellen. Der Sprit macht uns auf den Geraden aber auch etwas schneller.»

Überbewerten möchte er dieses Highlight aber nicht. Binder weiter: «Ich denke darüber nicht so viel nach, denn mir wäre es lieber, wenn wir nicht beim Top-Speed, sondern im Rennen ganz vorne landen würden.»

Neben dem Sprit hat sich aber auch am Chassis einiges getan. Binder zu den Veränderungen, die sich auch die Schwinge beziehen: «Ich spüre nicht die ganz großen Unterschiede. An manchen Wochenenden ist es besser, an anderen schlechter .Aber wir machen unsere Hausaufgaben und werden weiter arbeiten.»

Die Arbeit zahlt sich besonders beim Teamkollegen Miguel Oliveira aus. Der Portugiese stand zuletzt zwei Mal auf dem Podest und gewann in Montmeló. Binder fehlt ein Platz auf dem Treppchen noch in dieser Saison. Aktuell liegt er mit 43 Punkten auf dem Konto auf dem neunten WM-Rang.

Stand Fahrer-WM nach 7 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 115 Punkte. 2. Zarco 101. 3. Miller 90. 4. Bagnaia 88. 5. Mir 78. 6. Viñales 75. 7. Oliveira 54. 8. Aleix Espargaró 44. 9. Binder 43. 10. Morbidelli 40. 11. Nakagami 31. 12. Pol Espargaró 29. 13. Bastianini 26. 14. Alex Márquez 25. 15. Rins 23. 16. Petrucci 23. 17. 17. Martin 19. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Marini 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 143 Punkte. 2. Ducati 143. 3. KTM 83. 4. Suzuki 82. 5. Honda 52. 6. Aprilia 45.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 190 Punkte. 2. Ducati Lenovo 178. 3. Pramac Racing 124. 4. Suzuki Ecstar 101. 5. Red Bull KTM Factory Racing 97. 6. LCR-Honda 56. 7. Petronas Yamaha SRT 55. 8. Repsol Honda 52. 9. Aprilia Racing Team Gresini 48. 10. Esponsorama Racing Ducati 39. 11. Tech3 KTM Factory Racing 36.