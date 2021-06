Marc Márquez: Retro-Helm als Hommage an Lawson & Co.

Der spanische MotoGP-Superstar Marc Márquez (Repsol Honda) trägt am GP-Wochenende auf dem Sachsenring einen besonderen Retro-Helm.

Marc Márquez kam als zehnfacher Sieger an den Sachsenring und legt im FP1 am Freitagvormittag die Bestzeit vor. Der 28-jährige Spanier aus dem Team Repsol Honda ist seit dem Jahr 2010 – damals noch in der Klasse 125ccm – beim Deutschland-Grand Prix ungeschlagen.

An diesem Wochenende trägt der achtfache Weltmeister einen Helm seines japanischen Ausstatters Shoei im Retro-Design. Die Farben sind an die glorreichen Zeiten der späten 1970er-, 1980er- und frühen 1990er-Zeiten angelehnt, mit Assen wie Eddie Lawson und Wayne Gardner, die im Honda-500er-Werksteam in Rothmans-Farben unterwegs waren.

Der Márquez-Helm für den Sachsenring erinnert besonders an das einstige Design von «Steady Eddie» Lawson. Für das Design und die Farbgebung des neuen Márquez-Kopfschutzes ist die Firma «Dave Design» verantwortlich.

Geblieben sind natürlich die aktuellen und modernen Features von Shoei, wie der Spoiler auf der Rückseite und diverse Lufteinlässe. Unter dem Spoiler ist der Schriftzug «MM93» zu lesen.

«Ich freue mich, dass ich diesen Retro-Helm auf einer meiner Lieblingspisten tragen kann», erklärte der achtfache Weltmeister. «Es soll eine Hommage an die legendären Fahrer dieser Zeit sein. Wir haben uns mit meinem Designer Dave Design gedacht, es wäre wunderbar, wenn wir den Stars dieser Zeit auf diese Art Tribut zollen.»

Übrigens: Der SaRi-Retro-Helm von Marc Márquez wird 2022 auch bei den Händlern erhältlich sein. Shoei will das neue Modell NXR-2 und den neo-klassischen Glamster-Helm im Retro-Design anbieten.

Ergebnis MotoGP F1, Sachsenring, 18. Juni

1. Marc Márquez, Honda, 1:21,660 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,168 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,276

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,350

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,380

6. Miller, Ducati, + 0,391

7. Rins, Suzuki, + 0,416

8. Zarco, Ducati, + 0,488

9. Mir, Suzuki + 0,512

10. Viñales, Yamaha, + 0,593

11. Bagnaia, Ducati, + 0,600

12. Oliveira, KTM, + 0,664

13. Marini, Ducati, + 0,704

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

15. Bastianini, Ducati, + 0,817

16. Alex Márquez, Honda, + 0,877

17. Savadori, Aprilia, + 0,952

18, Petrucci, KTM, + 0,986

19. Martin, Ducati, + 1,018

20. Rossi, Yamaha, +1,031

21. Lecuona, KTM, + 1,068

22. Binder, KTM, + 1,309