Neuer Austin-Termin fix, Motegi-GP findet nicht statt 23.06.2021 - 12:31 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Gold & Goose In Japan wird die MotoGP 2021 nicht aufschlagen

Der MotoGP-Rennkalender wurde ein weiteres Mal modifiziert. Während der GP in Austin am 3. Oktober stattfinden wird, wurde das Rennen in Japan gestrichen. In Buriram wird eine Woche später gefahren.