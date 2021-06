Michelin hat für Assen mehr Reifen im Gepäck

Die Motorrad-Weltmeisterschaft kehrt nach der corona-bedingten Pause nach Assen zurück. Auf dem frisch asphaltierten Kurs warten besondere Gegebenheiten, auf die Reifenhersteller Michelin reagiert hat.

Ein Jahr lang mussten die niederländischen Fans auf die Motorrad-Weltmeisterschaft verzichten. Doch nach der Corona-Zwangspause kehren die Stars der Szene am Wochenende wieder in die sogenannte Kathedrale nach Assen zurück.

Die Streckenbetreiber haben die Zeit sinnvoll genutzt und den Kurs neu asphaltiert. Um den Gegebenheiten gerecht zu werden und Teams und Fahrer zufriedenzustellen, hat Hersteller Michelin reagiert und mehr Reifen im Gepäck. Für die Strecke, die aus einer 487 Meter langen Geraden sowie sechs Links- und zwölf Rechtskurven besteht, stehen jeweils vier Vorderrad- und vier Hinterradreifen zur Verfügung.

Wobei die Hinterradreifen stärker beansprucht werden und Michelin deswegen auf die asymmetrische Variante setzt. Bedeutet: Die rechte Seite ist härter, um den höheren Temperaturen und den Belastungen in den schnellen Kurven gerecht zu werden. Die Vorderradreifen sind symmetrisch. Dadurch erhofft man sich bei Michelin das optimale Zusammenspiel. Sollte es auf der nördlichsten Strecke des angepassten Rennkalenders 2021 regnen, dann gibt es Soft- und Mediumreifen im symmetrischen Design vorne und asymmetrischen Design hinten.

Motorsport-Manager Piero Taramasso sagt: «Mit einer so langen und geschätzten Geschichte als Austragungsort von Motorradrennen auf höchstem Niveau ist der TT Circuit Assen eine der Strecken, auf die sich die Fahrer und unser Team jedes Jahr freuen. Das 'old school'-Layout mit einer Mischung aus langen, schnellen und überhöhten Kurven bedeutet, dass die Rennen normalerweise sehr spannend sind und ich bin mir sicher, dass die Fans, die ein Ticket ergattern konnten, nicht enttäuscht werden. Aus technischer Sicht wurde unser Assen-Reifenkontingent entwickelt, um den sehr speziellen Anforderungen zu widerstehen, die durch die Anzahl der Kurven und den brandneuen Asphalt an die Reifen gestellt werden. So wollen wir den Fahrern während des gesamten Rennens konstanten Grip bieten.»

Zeitplan für den Assen-GP 2021 (MESZ)

Freitag, 25. Juni

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: MotoE, FP1

12.30 – 13.00 Uhr: Northern Talent Cup, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16:05 – 16:35 Uhr: Northern Talent Cup, FP2

16.50 – 17.20 Uhr: MotoE, FP2

17.35 – 18.05 Uhr: Northern Talent Cup, Qualifying



Samstag, 26. Juni

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3

11.50 – 12.20 Uhr: MotoE, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2

16.10 – 16.50 Uhr: MotoE, E-Pole



17.15 Uhr: Northern Talent Cup, Rennen 1 (15 Runden)



Sonntag, 27. Juni

08.40 – 09.00 Uhr: Moto3, Warm-up

09.10 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (22 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (24 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (26 Runden)

15.30 Uhr: MotoE, Rennen (7 Runden)

16.30 Uhr: Northern Talent Cup, Rennen 2 (15 Runden)