Andrea Dovizioso in Misano: «Interessanter Test» 24.06.2021 - 19:27 Von Günther Wiesinger

MotoGP © Aprilia Racing Andrea Dovizioso auf der Aprilia in Misano © Aprilia Racing Andrea Dovizioso Zurück Weiter

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Andrea Dovizioso (35) in die WM zurückkehren will. Heute vollendete er in Misano seinen dritten Test mit Aprilia.