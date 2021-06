Assen, Q2: Maverick Vinales mit Rekord auf Pole

Yamaha-Werksfahrer Maverick Vinales eroberte nach dem Sachsenring-Desaster im Assen-Qualifying Starplatz 1. MotoGP-WM-Leader Fabio Quartararo wurde Zweiter, Valentino Rossi Zwölfter.

Johann Zarco schaffte mit der Bestzeit 1:32,541 min den Sprung ins Q2, dieses Kunststück gelang auch seinem Ducati-Kollegen Pecco Bagnaia.



Diese Zeit wurde sofort von Maverick Vinales mit 1:32,413 min unterboten, damit lag der Spanier nur noch 4/10 sec über dem Pole-Rekord 1:32,017 min (Quartararo 2019).



Vinales blieb nur kurz an der Spitze und wurde dann von seinem Yamaha-Werkskollegen Fabio Quartararo um 0,077 sec unterboten. Bereits in seiner dritten fliegenden Runde brach der Franzose mit 1:31,922 min den Pole-Rekord!



Nach dem ersten Stint lag Quartararo beinahe eine halbe Sekunde vor dem Zweiten Vinales.



2 min vor Ende stürmte Vinales mit 1:31,814 min an die Spitze, Quartararo leistete sich in seiner letzten Runde einen Fehler an kam an Vinales nicht mehr heran.



Eine Woche nach dem letzten Startplatz und dem letzten Platz im Rennen auf dem Sachsenring qualifizierte sich Vinales in Assen für die Pole-Position! Neben ihm stehen Quartararo und Bagnaia in Reihe 1.



Reihe 2 bilden der beste Honda-Fahrer Takaaki Nakagami, Zarco und KTMs Nummer 1, Miguel Oliveira.



Suzuki-Werksfahrer Alex Rins stürzte in seiner letzten Runde in Kurve 8 und wurde Siebter. Trotzdem blieb er drei Plätze vor seinem Teamkollegen und Weltmeister Joan Mir.



Valentino Rossi schaffte es als Neunter erneut direkt ins zweite Qualifying, kam in diesem aber nicht über den letzten Rang hinaus – Startplatz 12

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 2, Assen/NL:

1. Vinales, Yamaha, 1:31,814 min

2. Quartararo, Yamaha, +0,071 sec

3. Bagnaia, Ducati, +0,302

4. Nakagami, Honda, +0,500

5. Zarco, Ducati, +0,580

6. Oliveira, KTM, +0,636

7. Rins, Suzuki, +0,783

8. Miller, Ducati, +0,795

9. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,852

10. Mir, Suzuki, +0,934

11. Pol Espargaro, Honda, +1,016

12. Rossi, Yamaha, +1,105

Die weitere Startaufstellung:

13. Lecuona, KTM, 1:32,724 min

14. Martin, Ducati, 1:32,850

15. Savadori, Aprilia, 1:33,258

16. Alex Márquez, Honda, 1:33,288

17. Marini, Ducati, 1:33,321

18. Petrucci, KTM, 1:33,378

19. Bastianini, Ducati, 1:33,404

20. Marc Márquez, Honda, 1:33,477

21. Binder, KTM, 1:33,597

22. Gerloff, Yamaha, 1:33,739