Assen: Red Bull KTM Ajo besiegt Marc VDS

Mit Raul Fernandez und Remy Gardner fuhr Red Bull KTM Ajo beim Moto2-Meeting in Assen einen umkämpften Doppelsieg ein. Heftige Gegenwehr leisteten die Marc VDS-Piloten Augusto Fernandez und Sam Lowes. Schrötter Neunter.

Mit Raul Fenandez auf der Pole und WM-Leader Remy Gardner auf Startplatz 2 hatte Red Bull KTM Ajo für das Rennen der Moto2 in Assen zwei heiße Eisen im Feuer. Es ist bereits die vierte Pole des Spaniers in dieser Saison, das hatte zuletzt ein gewisser Marc Marquez geschafft. Ebenfalls aus Reihe 1 startete Marc VDS-Pilot Sam Lowes. Der WM-Dritte Marco Bezzecchi ging nur als 17. ins Rennen.



Die Startplätze der deutschsprachigen Teilnehmer: Der Schweizer Tom Lüthi (Pertamina Mandalika SAG) Zwölfter, Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) auf 14.

Bei Rennstart um 12:20 Uhr herrschte sommerliches Wetter mit 23 Grad Luft- und 31 Grad Asphalttemperatur – optimale Voraussetzungen für ein spannendes Rennen.



Nachdem sich das Feld sortiert hatte, setzten sich Gardner, Lowes und Augusto Fernadez an der Spitze ab. Pole-Setter Raul Fernandez hatte nach einem frühen Fehler einige Plätze verloren und kämpfte sich bis Rennmitte heran.



Die Piloten von Red Bull KTM Ajo und Marc VDS wechselten sich mehrfach an der Spitze ab und lieferten sich ein erstklassigen Rennen. Nach 14 von 24 Runden lagen die Top-4 noch innerhalb nur 0,5 sec.



Im letzten Renndrittel setzte sich Pole-Setter Raul Fernandez durch und fuhr in den letzten Runden einen kleinen Vorsprung heraus und fuhr in Assen seinen zweiten Saisonsieg ein. Mit einer starken Schlussphase sicherte sich Remy Gardner Platz 2. Als Dritter stieg Augusto Fernandet auf das Podium.

Ein starkes Rennen zeigte Marcel Schrötter, der als Achter aus der ersten Runde kam und zeitweise Platz 6 belegte. Am Ende kreuzte der IntactGP-Pilot als Neunter die Ziellinie.



Auch Tom Lüthi hatte eine ausgezeichnete erste Runde, doch der Schweizer konnte sich nicht lange in den Top-10 halten und erreichte mit 20 sec Rückstand Platz 14.

So lief das Rennen:

Start: Canet vor Gardner, Lowes und Fernandez. Lüthi Siebter! Schrötter Achter. Sturz Della Porta in Kurve 5, dann Sturz von Arbolino.

Runde 1: Canet vor Lowes und Gardner und Ogura – Fernandez auf 5. Schrötter Sechster,

Runde 2: Gardner vor Canet und Lowes. Fernandez neben der Piste und fällt auf Platz 9 zurück.

Runde 3: Gardner 0,4 sec vor Lowes und Augusto Fernandez. Dann Ogura, Canet und Schrötter. Sturz Joe Roberts.

Runde 4: Die Top-7 innerhalb einer Sekunde. Schnellste Rennrunde Sam Lowes.

Runde 5: Schrötter hinter Fernandez und Di Giannantonio auf Platz 8 zurück gefallen. Lüthi auf 14.

Runde 6: A.Fernandez und Lowes vorbei an Gardner. Schnellte Rennrunde A.Gonzalez in 1:37,158 min.

Runde 7: Sam Lowes an der Spitze. Die Top-3 innerhalb 0,4 sec. R.Fernandez auf Position vier 1 sec zurück.

Runde 8: Lowes 0,3 sec vor Gardner. Die Rundenzeiten der Top5 sehr ähnlich. Schrötter auf Platz 9.

Runde 9: Schnellste Rennrunde Gardner in 1:37,103 min.

Runde 10: Raul Fernandez in 1:36,840 min schnellste Rennrunde.

Runde 11: Lüthi auf Platz 16.

Runde 12: Die Top-4 innerhalb 0,3 sec. Di Giannantonio (5.) 2,9 sec zurück.

Runde 13: A.Fernandez vor Lowes, R.Fernandez und Gardner.

Runde 14: Schrötter verbessert sich vorbei an Canet auf Platz 8.

Runde 15: Gardner (4.) fällt um 0,8 sec zurück.

Runde 16: R. Fernandez vorbei an Lowes auf Platz 2. Schrötter wieder Neunter.

Runde 17: Die beiden Fernandez setzen sich leicht von Lowes und Gardner ab. Sturz Di Giannantonio.

Runde 18: Raul Fernandez übernimmt die Führung vor Lowes und A.Fernandez.

Runde 19: R. Fernandez 0,9 sec vor Lowes, A.Fernandez und Gardner. Schrötter auf neun, Lüthi 15.

Runde 20: Sturz Canet,

Runde 21: R. Fernandez mit schnellster Rennrunde in 1:36,690 min um 1,6 sec vorne.

Runde 22: Gardner vorbei an Lowes auf Platz 3.

Runde 23: R. Fernandez um 1,7 sec vorne. Gardner vorbei an A. Fernandez.

Runde 24: R. Fernandez siegt vor Gardner, A. Fernandez und Lowes. 5. Bezzecchi, Ogura, Navarro, Vierge, Schrötter, Vietti.

Ergebnis: Moto 2 in Assen

Pos Fahrer Team Zeit/Diff. 1 Raul Fernandez Red Bull KTM Ajo 39:01,832 min 2 Remy Gardner Red Bull KTM Ajo + 1,066 sec 3 Augusto Fernandez Elf Marc VDS Racing + 1,265 4 Sam Lowes Elf Marc VDS Racing + 1,879 5 Marco Bezzecchi Sky Racing VR46 + 8,329 6 Ai Ogura Idemitsu Honda Asia + 10,96 7 Jorge Navarro +Ego Speed Up + 13,993 8 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing + 16,052 9 Marcel Schrötter Liqui Moly Intact GP + 16,094 10 Celestino Vietti Sky Racing VR46 + 17,585 11 Somkiat Chantra Idemitsu Honda Asia + 18,286 12 Albert Arenas Aspar Team Moto2 + 18,812 13 Stefano Manzi Flexbox HP40 + 19,273 14 Thomas Lüthi Pertamina Mandalika Sag + 19,649 15 Bo Bendsneyder Pertamina Mandalika Sag + 22,162

Moto2-WM-Stand nach Assen