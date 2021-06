Danilo Petrucci (KTM/13.): «Ein typisches Rennen»

Tech-KTM-Werksfahrer Danilo Petrucci sicherte sich vor der Sommerpause in Assen drei weitere WM-Zähler. Er spricht über seine Lage und die Zukunft.

Nach seinem Start von der 18. Position brachte Danilo Petrucci die Tech3-KTM am Sonntag in Assen immerhin auf Platz 13 nach Hause. Der Italiener profiztietier aber von einigen von Crashes, unter anderem von Jck Miller und seinem Teamkollegen Iker Lecuona.

«Ich habe eine gute Aufholjagd gezeigt. Es war schwer zu überholen, in den letzten sechs Runden war der Hinterreifen dann auch schon sehr stark beanspruchte», berichtete der ehemalige Ducati-Werkspilot, der in Assen 2017 nur 0,6 sec hinter Sieger Rossi auf Platz 2 gelandet ist.

«Meine Pace war ganz gut. Mitte des Rennens dachte ich, dass die Top-10 möglich gewesen wären. Aber ich konnte nicht schnell genug überholen.»

«Wenn ich in der Quali nicht stärker werde, ist es in den Rennen immer schwer. Das Problem hemmt uns natürlich, wir müssen immer hinterher jagen. Wenn man schöne Rennen zeigen will, muss man sich im Quali steigern. Vom Rest her habe ich das Maximum herausgeholt. Klar, ich kann mit der Saison bisher nicht happy sein. Es war wieder ein typisches Rennen für mich in diesem Jahr...»

Petrucci verrät: «Ich war in den langgezogenen Kurven schnell, wo man schwer vorbeikommt. Ich war lange hinter Brad Binder und Enea Bastianini. Wenn man fünf oder sechs Sekunden in der ersten Runde verliert, ist das Rennen schon fast vorbei...»

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden in 40:35,031 min

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec

3. Mir, Suzuki, + 5,760

4. Zarco, Ducati, + 6,130

5. Oliveira, KTM, + 8,402

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565

11. Rins, Suzuki, + 21,372

12. Binder, KTM, + 21,676

13. Petrucci, KTM, + 27,783

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772

15. Bastianini, Ducati, + 32,785

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213

18. Marini, Ducati, + 1:06,791

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.