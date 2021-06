Jack Miller (Ducati): «Ich bin zornig auf mich»

Ducati-MotoGP-Ass Jack Miller muss die Sommerferien mit einem Nuller antreten und spricht über seine technischen Probleme von Assen.

Jack Miller hat einen heftigen Dämpfer erhalten, was die Ambitionen im Titelkampf in der MotoGP-WM betrifft. Der Australier, der 2016 im regen in Assen auf der Marc.-VDS.-Honda siuenen ersten MotoGP-Triumph gefeiert hat, fuhr in Assen auf Platz 8 hinter Miguel Oliveira, als er in Runde 15 aus dem Rennen war.

«Ich habe mich gut gefühlt, ich war eigentlich in meinem Rhythmus. Miguel und ich waren ähnlich schnell, die anderen vorne waren dann immer näher vor uns. Dann hat Mir eines seiner Manöver gemacht und Taka überholt in Kurve 5, sie haben sich berührt. Ich habe etwas früher gebremst, um vielleicht profitieren zu können», knurrte Miller.

Aber: «Ich hatte nicht genug Gewicht auf dem Vorderrad, ich bin einfach umgefallen. Es war ein Sturz im ersten Gang, es war eigentlich nichts. Es hat uns aber wichtige Punkte gekostet. Der Wind war auch ein Problem, speziell in Kurve 12, dort hatte auch Pecco Probleme. Es war nicht die einfachste Kurve. Ich bin sehr sauer auf mich selbst!»

Dann wurde Miller auch noch von der Rennleitung in die Box dirigiert. «Die Stewards haben mir nach dem Rennen erklärt, warum sie mich reingeholt haben. Mein Lenker war nicht mal verbogen. Sie haben schwarzen Rauch aus meinem Auspuff gesehen. Aber das System, das wir verwenden, verbrennt das Öl einfach im Auspuff – es ist kein Problem. Es gab keinen Grund, uns zu stoppen, das Bike war okay. Ich wusste das auch. Klar wollten sie es checken, aber es war nichts.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden in 40:35,031 min

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec

3. Mir, Suzuki, + 5,760

4. Zarco, Ducati, + 6,130

5. Oliveira, KTM, + 8,402

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565

11. Rins, Suzuki, + 21,372

12. Binder, KTM, + 21,676

13. Petrucci, KTM, + 27,783

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772

15. Bastianini, Ducati, + 32,785

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213

18. Marini, Ducati, + 1:06,791

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.