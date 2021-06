Aleix Espargaró (Aprilia/8.): Freude und Frustration

Aprilia-MotoGP-Aushängeschild Aleix Espargaró kämpfte sich in Assen auf Platz 8 und machte Bekanntschaft mit der Kampfstärke von Marc Márquez.

Aleix Espargaró sicherte sich noch acht WM-Punkte vor der Sommerpause in einem intensiven MotoGP-Rennen von Assen, dem am Sonntag immerhin 11.500 Fans beiwohnen konnten. Nach Rennhalbzeit lag Aleix Espargaró sogar auf Platz 6, musste aber dann im letzten Drittel der 26-Runden-Distanz Pecco Bagnaia und Marc Márquez den Vortritt lassen. Der ältere der beiden Espargaró-Brüder hat bereits 61 WM-Zähler gesammelt und geht als WM-Achter in die Sommerpause der MotoGP, die erst am 8. August mit dem Steiermark-GP nach fünf rennfreien Wochenenden zu Ende geht.

«Ich bin happy über die Pace im Rennen. Aber es ist auch etwas Frustration dabei. Ich fühle mich bereit für ein Podium. Im Rennen kann ich überholen, ich bin aber mit dem Motor limitiert. Ich war viel stärker als Bagnaia. Ich hing aber dann teilweise vor allem hinter ihm fest. Zur Mitte des Rennens und am Ende steckte ich hinter einigen Fahrern fest.»

Aleix Espargaró erläutert: «Ich habe meine beste Runde am Ende gefahren, als ich alleine unterwegs war. Als ich hinter Bagnaia lag, kam ich einfach nicht an ihm vorbei.»

Der Aprilia-Werkspilot hat in seiner fünften Saison mit dem italienischen Werk noch keinen Top-5-Platz erzielt. «Wir pendeln in den Rennen immer zwischen den Plätzen 6 bis 8. Weiter nach vorne kommen wir nicht, da fahen wir gegen eine Wand.»

«Ich weiß, dass Marc hart ist im Zweikampf. Marc und ich waren stärker als Pecco. Wenn Marc auf der Geraden das Bike aufrichtet, ist er wie eine Rakete. Ich habe ihm vier oder fünf Runden die Chance gegeben, dass er an Bagnaia vorbeikommt. In der letzten Runden habe ich nochmals alles gegeben, um ihn zu schnappen und bin meine beste Runde gefahren.»

«Aber wir sind zufrieden. Wir sind in der WM auf Platz 8 mit 61 Punkten. Wir kommen von weit hinten, wir müssen das auch geniessen. Wir müssen aber die Motoren-Seite verbessern. In den Ferien werde ich zwei oder drei Motorradrennen fahren. Dann werde ich etwas ausspannen und Zeit mit meiner Familie verbringen. Das ist der beste Weg, um zu relaxen. Ich hoffe, wir bekommen noch Updates, wir sind nämlich sehr nahe an den Spitze dran.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden in 40:35,031 min

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec

3. Mir, Suzuki, + 5,760

4. Zarco, Ducati, + 6,130

5. Oliveira, KTM, + 8,402

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565

11. Rins, Suzuki, + 21,372

12. Binder, KTM, + 21,676

13. Petrucci, KTM, + 27,783

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772

15. Bastianini, Ducati, + 32,785

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213

18. Marini, Ducati, + 1:06,791

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.