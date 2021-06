Aleix Espargaró (Aprilia): Maulkorb wegen Viñales

Aprilia-MotoGP-Teamleader Aleix Espargaró äußerte sich nach dem Assen-GP nur sehr vorsichtig zu den Gerüchten um Maverick Viñales und dessen möglichen Wechsel von Yamaha zu Aprilia.

Aleix Espargaro (31) beendete die Dutch-TT nach einem haten Kamf gegen Marc Márquez als Achter und ging auch als WM-Achter in die Sommerpause. Er hat bisher in neun Rennen 61 Punkte mit der Aprilia-RSGP 21 eingefahren. Somit steht Aprilia in der MotoGP-Klasse so gut wie noch nie zuvor.

Weil sich der einstige Ducati-Held Andrea Dovizioso (35) wohl nicht mit Aprilia einig wird, wird der Spanier Maverick Viñales (26) allem Anschein nach von Yamaha zu den Italienern abwandern. Diese Spekulalktionen wurden vin Apriia.Rennchef Massimo Rivola schon vo dem ersten Assen-Training genährt.

Aleix Espargaró nahm nach Platz 8 auf dem TT-Circuit nur sehr vorsichtig dazu Stellung. «Zu Viñales werde ich nichts sagen», nahm er mit einem Schmunzeln vorweg. «Nur so viel: Es hat mir weh getan, als einige Moto2-Fahrer sagten, sie wollen nicht zu Aprilia. Ich wollte es speziell ihnen beweisen, dass sie falsch liegen.»

Der Wahl-Andorraner hat in den letzten Monaten klipp und kar gesagt, dass Andea Dovizioso wegen seiner immensen Erfahrung sein Lieblings-Teamkollege für 2022 sei. Aleix schildert weiter: «Ich hoffe, dass mein Teamkollege nächstes Jahr bei Aprilia ein sehr starker Fahrer sein wird. Wir haben uns das wirklich verdient.»

«Es hat mir auch weh getan, als mir Massimo Rivola gesagt hat, dass wir 2022 nicht zwei weitere Aprilia-MotoGP-Bikes in einem Kundenteam auf der Piste haben werden. Ich mag Aprilia sehr, es fühlt sich an wie mein eigenes Projekt. Wir arbeiten sehr hart und sind nicht weit von den Top-Leuten entfernt.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec

3. Mir, Suzuki, + 5,760

4. Zarco, Ducati, + 6,130

5. Oliveira, KTM, + 8,402

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565

11. Rins, Suzuki, + 21,372

12. Binder, KTM, + 21,676

13. Petrucci, KTM, + 27,783

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772

15. Bastianini, Ducati, + 32,785

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213

18. Marini, Ducati, + 1:06,791

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.