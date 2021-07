Pecco Bagnaia (Ducati): «Müssen einen Schritt machen»

«Im Moment sind Fabio Quartararo und die Yamaha einen Schritt voraus», stellte Pecco Bagnaia nach dem Assen-GP fest. In der langen MotoGP-Sommerpause möchte der WM-Dritte aufholen.

Francesco «Pecco» Bagnaia führte die MotoGP-WM 2021 nach dem Spanien-GP in Jerez zwar kurzzeitig an, nach neun Grand Prix ging er allerdings mit 47 Punkten Rückstand auf Fabio Quartararo in die Sommerpause. «Das sind sicherlich sehr viele Punkte… Ich habe versucht und versuche immer, das Maximum zu holen», hielt der Moto2-Weltmeister von 2018 fest.

«Meiner Meinung nach haben wir eine Möglichkeit, aber wir müssen einen Schritt machen», betonte der Ducati-Werksfahrer. «Wenn wir im Titelkampf eine Chance haben wollen, müssen wir uns verbessern. Ich muss mich als Fahrer verbessern und die Ducati muss vielleicht auch als Motorrad einen Schritt machen. Als Fahrer muss ich noch viel besser werden. In gewissen Situationen müssen wir mehr herausholen, auch wenn wir Mühe haben, wie in Assen.»

Bei der Dutch TT kämpfte der Italiener zuletzt vor mit vollem Einsatz, um zunächst Quartararo und danach Nakagami und Co. hinter sich zu halten. Dabei übertrieb es Pecco allerdings, ein Long-Lap-Penalty wegen Überfahrens der «track limits» warf ihn auf Rang 6 zurück. Damit blieb es für Pecco bei den drei Podestplätzen in der ersten Saisonhälfte (Dritter in Doha-1, Zweiter in Portimão und Jerez).

«Wir werden viel zu tun haben», meinte der WM-Dritte mit Blick auf die fünfwöchige Pause bis zum Spielberg-Doppel (8. und 15. August). «Ich werde mich in dieser Sommerpause sehr darauf konzentrieren, in Österreich besser vorbereitet und noch mehr ‚ready‘ zu sein.» In Misano trainierte der VR46-Schüler in der vergangenen Woche übrigens auch schon fleißig mit der Panigale.

«Ich würde auch gerne viel mit dem Team sprechen, um etwas zu finden, dass uns helfen kann. Denn im Moment sind Fabio und die Yamaha einen Schritt voraus», stellte der 24-jährige Ducati-Pilot fest.

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.