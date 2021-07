Dani Pedrosa: «Ein Rennen könnte interessant sein»

KTM-Testfahrer Dani Pedrosa (35) meldete sich in einem seiner seltenen Interviews zu Wort und äußerte sich zu einem möglichen Wildcard-Einsatz in der MotoGP-Saison 2021.

Seit seinem Rücktritt am Ende der Saison 2018 schloss Dani Pedrosa eine Rückkehr ins Renngeschehen kategorisch aus, nun aber plant KTM noch in dieser Saison einen Renneinsatz mit dem Edeltester.

Regelmäßige SPEEDWEEK.com-Leser wissen, dass inzwischen sogar zwei Wildcards für Pedrosa beantragt wurden: Für den Steiermark GP (Spielberg-1) am 8. August und für Misano am 19. September. Allerdings müsse nicht jede beantragte Wildcard auch gefahren werden, hieß es dazu.

«Nach meinem letzten Rennen gab es Tage, an denen ich den Wunsch verspürte zu fahren», gestand Dani Pedrosa nun in einem Interview, das er den spanischen Kollegen von El Mundo gewährte. «Ich liebe das Rennfahren, den Wettstreit und den süßen Geschmack des Sieges. In der MotoGP gibt es aber diese ständige Ungewissheit: Jeder kann gewinnen und am Ende des Feldes leiden. In einem Wimpernschlag kannst du dich in einer ganz anderen Situation wiederfinden.»

Zu seiner Testfahrerrolle erklärte der dreifache Weltmeister: «Das Motorrad zu verbessern und in der Folge die Performance der Fahrer, ist das, was mich bei KTM am meisten motiviert. Es ist schön, die technischen Entscheidungen zu sehen, die auf der Basis der Ergebnisse meiner Tests gefällt werden. Ein Rennen zu fahren, könnte nützlich sein, um einige Parameter zu bewerten, die man bei Testfahrten nicht überprüfen kann. In der ersten Phase als Testfahrer bei KTM machte so etwas keinen Sinn, weil ich mich auf grundlegendere Dinge konzentrierte. Aber jetzt, wo wir an den Details arbeiten, könnte es auch interessant sein, ein Rennen zu bestreiten», bemerkte er.

Pedrosa hütete sich allerdings davor, einen Wildcard-Einsatz zu bestätigen. «Ich kann nicht sagen, ob es passieren wird», blieb er stattdessen vage.

Klar machte der 35-jährige Spanier dagegen, dass er sich körperlich bereit fühle: «Meine aktuelle Situation hat es mir erlaubt, mich von ein paar alten Verletzungen zu erholen, die mich in meiner Beweglichkeit eingeschränkt hatten. Ich fühle mich verjüngt, auch wenn ich älter geworden bin.»