Offiziell: Kein GP in Australien, zweiter in Portimão

Am Dienstagmorgen veröffentlichten FIM und Dorna das jüngste Kalender-Update für die MotoGP-Saison 2021, denn der Australien-GP auf Phillip Island kann wie erwartet zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden.

Die Reise nach Phillip Island fällt für den Tross der Motorrad-WM aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen auch in dieser Saison aus. Das teilten der Motorrad-Weltverband FIM, die Teamvereinigung IRTA und WM-Promoter Dorna Sports nun offiziell mit. Man freue sich aber schon darauf, 2022 wieder auf der spektakulären Piste und vor australischen Fans aufzutreten, hieß es dazu.



Auf den ursprünglich für Phillip Island vorgesehenen Termin am 24. Oktober 2021 rückte in der Folge der Malaysia-GP in Sepang vor.

Um den Ausfall des «Red Bull Australian Motorcycle Grand Prix» zu kompensieren und die 19 geplanten Events halten zu können, wurde – wie SPEEDWEEK.com-Leser vorab erfuhren – ein zweiter Grand Prix in Portimão angesetzt. Auf dem «Autódromo Internacional do Algarve», wo schon am 18. April dieses Jahres der Portugal-GP ausgetragen wurde, wird am 7. November und damit eine Woche vor dem Saisonfinale in Valencia der «Grande Premio do Algarve» eingeschoben.

Der Argentinien-GP in Termas de Río Hondo wird zwar noch ohne Datum angeführt, genauso wie der «Mandalika International Street Circuit» in Indonesien weiter als Reservestrecke genannt wird, allerdings werden beide keinen Platz mehr im Kalender finden.

Der MotoGP-Kalender 2021 (Stand 6. Juli)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

17. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Sepang/MAL

07. November: Portimão/P

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation noch ausstehend