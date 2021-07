Livio Suppo: Im Fußball hätte man längst reagiert

Livio Suppo war jahrelang für Honda an der Boxenmauer gestanden

Die Ergebniskrise bei Honda beschäftigt den ehemaligen Teamchef Livio Suppo. Er findet, dass bereits 2017 die Entwicklung in eine falsche Richtung vorangetrieben wurde. Auch Pol Espargaró kommt nicht gut weg.

Die Honda Racing Corporation machte während der Abwesenheit des verletzten Marc Márquez eine ungewohnte Zeit durch. Siege blieben ohne den achtmaligen Champion aus und erst auf dem Sachsenring kehrte Repsol Honda mit dem Spanier auf das oberste Treppchen zurück. Der ehemalige HRC-Teamchef Livio Suppo, der zeitweise mit einer Rückkehr in die MotoGP-Klasse bei Suzuki liebäugelte, kennt die Situation, denn auch er hatte Honda nach einer Phase übernommen, in der man dort in sieben Jahren nur 2006 den Titel holen konnte.

Suppo sagt rückblickend: «Es war unsere Aufgabe, gute Ergebnisse zu erzielen. Mit Casey Stoner, Marc Márquez und dem Motorrad lief es wirklich gut. Dazu hatten wir Dani Pedrosa, der schnell war; auch Cal Crutchlow hat einige Rennen gewonnen. Ich denke, wir haben das Ziel erreicht. HRC haben wir dadurch wieder zu dem gemacht, was es war.»

Suppo sieht inzwischen aber einen Rückfall in alte Zeiten. Mit dem Motorrad scheint offenbar nur Marc Márquez zurechtzukommen. Der Honda RC213V fehlt die Balance: «Schon 2017 und 2018 hat Dani Pedrosa mit dem Motorrad Probleme gehabt. Das war ein Signal, dass die Entwicklung nur in die Richtung geht, mit der Marc klarkommt. Ich habe das auch bei Ducati mit Casey Stoner erlebt. Es war eine ähnliche Situation und ich weiß sehr gut, wenn die Entwicklung nicht mehr in die richtige Richtung geht, bekommt selbst ein Champion Probleme.»

Márquez kämpft weiterhin mit der fehlenden Fitness, aber nicht nur diese macht dem Spanier zu schaffen, meint Suppo: «Eine ausbalancierte Maschine wäre für Marc von Vorteil gewesen. Er hat eine Menge durch sein Talent aufgefangen.»

Honda sei in Panik verfallen, hat Suppo das Gefühl: «Sie ändern eine Menge. Das ist normal, wenn man es gewohnt ist, zu dominieren. Auch das war bei Ducati nicht anders, nachdem Valentino gegangen war. Es hat Jahre gedauert.»

Für Stirnrunzeln sorgte außerdem Neuzugang Pol Espargaró, der vor dem Márquez-Sieg in Deutschland gehofft hatte, Honda würde die Zugeständnisse eines «concession teams» erhalten. Suppo dazu: «Ich finde das ungeheuerlich. Ich denke, Gründer Soichiro Honda hätte ihn für so eine Aussage gefeuert. Aber das sagt eine Menge über die Situation aus. Es ist nicht das erste Mal, dass er etwas Seltsames gesagt hat.»

Espargarós Hoffnungen waren aber ohnehin nie im Bereich des Möglichen. Der Grund: die Corona-Pandemie. Dorna, MSMA und IRTA hatten einstimmig beschlossen, dass kein Status verändert werden würde. Nach Márquez' Erfolg in Deutschland wäre eine Umwandlung aber auch unter normalen Umständen nicht mehr möglich gewesen. Suppo sagt dennoch: «Im Fußball hätte es an der Spitze des Vereins schon personelle Veränderungen gegeben. Nicht jetzt, weil Marc gewonnen hat, aber davor.»

Im Moment liegt Márquez auf dem zehnten Rang in der WM-Tabelle und ist damit der beste Honda-Pilot. Pol Espargaró hat neun Zähler weniger auf dem Konto und liegt damit punktgleich mit LCR-Honda-Idemitsu-Pilot Taka Nakagami direkt hinter Márquez.