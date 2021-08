Valentino Rossi gibt Pressekonferenz in Spielberg

Nach vielen Spekulationen rund um seine MotoGP-Zukunft lädt Superstar Valentino Rossi (42) am Donnerstagnachmittag in Spielberg zu einer eigens einberufenen Pressekonferenz.

Es war die große Frage der Sommerpause: Wird Valentino Rossi nach 26 Jahren in der Motorrad-WM einen Schlussstrich ziehen? Oder hängt der neunfache Weltmeister und 115-fache GP-Siege noch eine Saison im hauseigenen VR46-Team (und damit auf Ducati) an? Ein zweites Jahr im Yamaha-Kundenteam von Petronas SRT scheint nach den mageren Ergebnissen aus der ersten Saisonhälfte (WM-19. mit gerade einmal einem Top-10-Platz) unwahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen.

Am heutigen Donnerstag wird der 42-jährige Italiener in Spielberg eine Antwort geben, pünktlich zum Start in die zweite Saisonhälfte der MotoGP-WM 2021 kündigten Rossi und WM-Promoter Dorna soeben eine eigene Pressekonferenz an: Ab 16.15 Uhr werden im Pressesaal des Red Bull Rings alle Augen auf den «Dottore» gerichtet sein.



SPEEDWEEK.com ist vor Ort und wird zeitnah berichten. Die Fans können die Pressekonferenz zudem live auf motogp.com verfolgen.

Diese Pressekonferenzen sind am 5. August geplant:

16.15 bis 16.50 Uhr: Pressekonferenz mit Valentino Rossi



Ab 17.00 Uhr: Offizielle Pre-Event-Pressekonferenz mit Fabio Quartararo (Yamaha), Johann Zarco (Ducati), Joan Mir (Suzuki), Maverick Viñales (Yamaha), Miguel Oliveira (KTM) und Cal Crutchlow (Yamaha).



Im Anschluss ab ca. 18.00 Uhr: Pressekonferenz mit MotoGP-Legende und Wildcard-Fahrer Dani Pedrosa (KTM)