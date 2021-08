Danilo Petrucci (KTM): Der Top-Speed-Nachteil bleibt

Petrucci: Nur Plätze 18 und 19 am Freitag

Danilo Petrucci in der Steiermark

Der bei Tech3-KTM am Ende der Saison scheidende MotoGP-Fahrer Danilo Petrucci spricht über seine Nachteile im Volllast-Bereich.

Danilo Petrucci fuhr auf dem Red Bull-Ring in Spielberg am Freitagvormittag auf trockener Piste auf P19. Später bei abtrocknender Strecke reihte sich der Italiener auch nur auf Rang 18 ein, Teamkollege Iker Lecuona war hier Achter.

«Ich erinnere mich hier an 2016 oder 2017, als die Piste im Regen wirklich schlecht war, speziell in den Bremszonen, durch die Wellen der Autos. Heute war die Piste hier auch im Regen gut», stellte «Petrux» fest. «Ich weiß nicht, was sie getan haben, aber heute gab es kaum Stürze.»

«Den Medium-Reifen haben wir gespart, wir haben davon nicht genügend. Ich habe mich von Beginn an gut gefühlt. Wie erwartet, fehlt uns der Top-Speed. Ich war in beiden Sessions bei der Top-Speed-Messung ganz am Ende des Feldes.»

«Wenn ich mit Vollgas fahre, wird die Lücke hinter den anderen Fahrer jedes Mal größer. Wir werden jedenfalls alles versuchen, das Gefühl auf der Bremse ist gut. Wir verlieren 0,6 Sekunden auf die beste KTM, das ist viel. Das ist leider keine Neuigkeit.»

Petrucci analysiert weiter: «Soll ich die Wahrheit sagen? Wenn ich mich entscheiden kann, wäre ich fast für Regen im Rennen. Wir wussten, dass es hier schwer wird, aber ich kann bei den anderen nicht im Windschatten bleiben, das ist das Problem.»

MotoGP, Spielberg, kombinierte Zeiten nach FP2 (6. August):

1. Nakagami, Honda, 1:23,805 min

2. Mir, Suzuki, + 0,076 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,378

4. Rins, Suzuki, + 0,416

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,449

6. Marc Márquez, Honda, + 0,670

7. Viñales, Yamaha, + 0,687

8. Quartararo, Yamaha, + 0,775

9. Zarco, Ducati, + 0,775

10. Miller, Ducati, + 1,022

11. Pedrosa, KTM, + 1,045

12. Bagnaia, Ducati, + 1,110

13. Alex Márquez, Honda, + 1,154

14. Marini, Ducati, + 1,402

15. Oliveira, KTM, +1,433

16. Rossi, Yamaha, + 1,459

17. Martin, Ducati, + 1,511

18. Binder, KTM, + 1,512

19. Petrucci, KTM, + 1,604

20. Lecuona, KTM, + 1,694

21. Bastianini, Ducati, + 1,780

22. Savadori, Aprilia, + 1,988

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,285

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, FP2 (6. August):

1. Savadori, Aprilia, 1:31,304 min

2. Zarco, Ducati, + 0,154 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,262

4. Bagnaia, Ducati, + 0,878

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,927

6. Rins, Suzuki, + 1,007

7. Alex Márquez, Honda, + 1,141

8. Iker Lecuona, KTM, + 1,239

9. Viñales, Yamaha, + 1,381

10. Marc Márquez, Honda, + 1,537

11. Bastianini, Ducati, + 1,720

12. Marini, Ducati, + 1,848

13. Pol Espargaró, Honda, + 2,111

14. Miller, Ducati, + 2,149

15. Quartararo, Yamaha, + 2,194

16. Binder, KTM, + 2,285

17. Nakagami, Honda, + 2,354

18. Petrucci, KTM, + 2,380

19. Martin, Ducati, + 2,602

20. Crutchlow, Yamaha, + 2,650

21. Pedrosa, KTM, + 2,650

22. Rossi, Yamaha, + 3,278



Keine Zeit:

Oliveira, KTM