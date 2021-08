Offiziell: Rául Fernández fährt 2022 bei Tech3-KTM

Es war seit drei Wochen ein offenes Geheimnis. Jetzt hat KTM offiziell bestätigt, dass Raúl Fernandez in der kommenden Saison neben Remy Gardner bei KTM Tech3 Factory Racing die MotoGP-WM bestreiten wird.

Der Moto2-WM-Zweite aus dem Red Bull KTM Ajo Moto2-Team unternimmt also den Schritt von der KTM GP Academy auf die mehr als 285 PS starke KTM RC16. Mit zwei Siegen und vier weiteren Podestplätzen in diesem Jahr hat der 19-jährige Spanier bereits genpgend Talentprobe abgeliefert. Dabei war er erst im Herbst für die Moto2-WM ausgewählt worden. Er sollte eigentlich 2021 noch in der Moto3-WM bei Ajo fahren. Nach zwei Moto3-Siegen im Herbst wurde der Klassenwechsel jedoch vorgezogen und der mögliche Titelgewinn in der Moto3-WM vernachlässigt.

«Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit, die mir KTM bietet», erklärte Fernández. «Ich lerne viel und habe Spaß an der Moto2. Ich kam jetzt in eine Position, in der ich die Chance hatte, in die MotoGP aufzusteigen. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist der Traum eines jeden Fahrers.»

Der Spanier liegt jetzt in der Tabelle 31 Punkte hinter Spitzenreiter Gardner. ««Aber vorläufig ist es am Wichtigsten, dass ich mich weiter auf diese Saison konzentriere. Ich werde bis zum letzten Rennen alles geben, da ich um die Weltmeisterschaft fighte. Wenn es nicht klappt, ist es auch okay. Denn alles passiert aus irgendeinem Grund. Und du musst auf die positiven Aspekte blicken. Ich bin als Moto2-Rookie in diese Saison gekommen und will dieses Kapitel nach diesem Jahr abhaken. Dann beginnt 2022 eine neue Herausforderung.»

«Ich freue mich, den MotoGP-Aufstieg von Raúl Fernández mit KTM bekanntgeben zu dürfen», erklärte KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer. «Das ist ein weitere Beweis für unser Projekt mit der KT M GP Academy, die vom Red Bull Rookies-Cup über die Moto3 und Moto2 bis zur Königsklasse führt.»

Beirer weiter: «Wir sind uns alle darüber einig, dass Raúl ein außergewöhnliches Talent ist. Wir haben uns gefragt, ob er nach den ersten zwei Siegen in der. Moto3-WM schon reif ist für die Moto2. Aber er hat sofort gezeugt, dass er auch auf den größeren Dreizylinder-Bikes glänzend zurechtkommt. Das haben wir gehofft, denn er war vom Körperbau schon fast zu groß für die Moto3. Raúl hat sein Potenzial in der Moto2 rasch gezeigt. Dass er jetzt 2022 mit Remy Gardner unser Fahrerduo bei Tech3-KTM bilden wird, kommt für mich einem Dream Team gleich. Und wir hatten und haben mit Miguel und Brad im Red Bull Factory Team eine ähnliche Traum-Mannschaft.»

Teambesitzer Hervé Poncharal: «Wir freuen uns sehr und sind stolz, neben Remy Gardner Raul Fernandez willkommen zu heißen. Ich glaube, es wird eine aufregende Saison 2022 mit zwei der größten Talente aus der Moto2-Klasse, die in die MotoGP aufsteigen. Auch wenn es ihre Rookie-Saison sein wird, bin ich ziemlich sicher, dass sie schnell lernen werden und nach ein paar Rennen ihr Potenzial auch in der MotoGP zeigen werden. Raul hatte eine unglaubliche erste Hälfte seiner Moto2-Rookie-Saison, wie es schon lange nicht mehr zu sehen war.»

«Auch wenn wir uns sehr über diese Ankündigung freuen, wissen wir, dass wir noch eine halbe Saison mit unseren aktuellen Fahrern, Danilo Petrucci und Iker Lecuona, vor uns haben. Ich möchte ihnen für ihre Hingabe und ihre nie endenden konstruktive Einstellung danken und ihnen für die Zukunft das Beste wünschen.»