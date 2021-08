Spielberg Warm-up: Bestzeit für Márquez – 13. Rossi

Das nasse Warm-up auf dem Red Bull Ring wurde eine Beute von Repsol-Honda-Star Marc Márquez. Platz 2 ging an Jack Miller.

Nach den ersten zehn Minuten des 20-min-Warm-ups auf dem Red Bull Ring lag Marc Márquez mit 1:33,049 min in Führung. Die Fahrer probierten Regenreifen mit Soft- und Medium-Mischung aus. Michelin-Rennleiter Piero Taramasso: «Im Rennen werden alle Fahrer bei nasser Fahrbahn hinten und vorne die Medium-Mischung wählen.»

KTM-Tech3-Werkspilot Iker Lecuona setzte sich 8 Minuten vor dem Ende mit 1:32,776 min auf Platz 2 vor Márquez, Miller, Pol Espargaró, Bagnaia, Viñales, Zarco, Petrucci und Aleix Espargaró. Rossi nur an 21. Stelle. 22. Rins. 23. Crutchlow.

Lecuona steigerte sich dann auf 1:32,695 min. Jack Miller lag jetzt nur 0,030 sec zurück an zweiter Stelle. 3. Marc Márquez, + 0,324 sec. 4. Viñales, + 0,422. 5. Bagnaia, + 0,441. 6. Martin, + 1,067 sec.

In der letzten Minute setzte sich Jack Miller mit 1:31,451 min auf Platz 1, ehe ihn Marc Márquez mit 1:31,403 min übertrumpfte.

Marc Márquez, in der WM als Zehnter bester Honda-Pilot, obwohl er auf die ersten zwei Grand Prix 2021 verzichten musste, will heute den zweiten Podestplatz in disem Jahr erobern.

Red Bull KTM hat Oliveira und Pedrosa auf den Plätzen 12 und 15 in der Startaufstellung stehen. «Wir wollen im Rennen natürlich besser abschneiden als im Training», erklärte Motorsport-Direktor Pit Beirer. «Leider hat das Weekend mit dem Crash und der Verletzung von Miguel am Freitag im FP2 nicht gerade gut begonnen.»

Und die Rossi-Fans hoffen, dass ihr Idol vom Regenwetter profitiert und weiter nach vorne kommt als im Qualifying. Und natürlich möchte der 42-jährige Haudegen in den restlichen Saisonrennen noch den 200. Podestplatz in der MotoGP-Klasse erringen.

Aber die Blicke richten sich zum Himmel: Wie stark wird es zu Mittag regnen? Kommen die angekündigten Gewitter?

Die Dorna überlegt bereits einen Plan B: Rennen am Montag?

Ergebnis Warm-up Spielberg

1. Marc Márquez, Honda, 1:31,403

2. Miller, Ducati, + 1:31,451, + 0,048 sec

3. Viñales, Yamaha, + 0,259

4. Lecuona, KTM, + 0,292

5. Bagnaia, Ducati, + 0,499

6. Zarco, Ducati, + 1,111

7. Martin, Ducati, + 1,115

8. Alex Márquez, Honda, + 1,225

9. Aleix Espargaró, Aprilia , + 1,244

10. Oliveira, KTM, + 1,274

11. Petrucci, KTM, + 1,441

12. Pol Espargaró, Honda, + 1,467

13. Rossi, Yamaha, + 1,579

14. Pedrosa, KTM, + 1,644

15. Binder, KTM, + 1,688

16. Quartararo, Yamaha, + 1,710

17. Savadori, Aprilia, + 1,928

18. Bastianini, Ducati, + 2,083

19. Mir, Suzuki, + 2,084

20. Rins, Suzuki, + 2,138

21. Nakagami, Honda, + 2,379

22. Marini, Ducati, + 2,427

23. Crutchlow, Yamaha, 2,469