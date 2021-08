Lorenzo Savadori (Aprilia): Erfolgreich operiert

Nach dem aufsehenerregenden Zwischenfall im Steiermark-GP war Aprilia-Werksfahrer Lorenzo Savadori umgehend nach Italien gebracht worden, um sich am Montag am gebrochenen Fußknöchel operieren zu lassen.

In der dritten Runde des Steiermark-GP stürzte Dani Pedrosa am Sonntag ausgangs der dritten Kurve, Lorenzo Savadori kollidierte mit der am Boden liegenden KTM und flog ab. Da beide Maschinen Feuer fingen, wurden die roten Flaggen geschwenkt. Pedrosa ging für den Neustart wieder auf die Strecke. Savadori verzichtete, obwohl er nach einem ersten Check im Medical Center für «fit» erklärt worden war. Weiter Untersuchungen ergaben dann allerdings eine Fraktur am rechten Fußknöchel.

Am späten Montagabend teilte Aprilia in einem kurzen Beitrag mit, dass Lorenzo Savadori von Prof. Francesco Pogliacomi, Dr. Luca Guardoli und Dr. Emanuele Ciccarone in der «Azienda Ospedaliero-Universitaria» von Parma am Nachmittag operiert worden ist. Auch Clinica-Mobile-Chef Dr. Michele Zasa war bei dem Eingriff dabei.

«Die Operation ist perfekt verlaufen und der Fahrer wird in den nächsten mit der Reha beginnen, um so schnell wie möglich wieder ins Renngeschehen zurückzukehren», ließ der Hersteller aus Noale wissen.

Fix ist, dass der 28-jährige Italiener den anstehenden Österreich-GP verpassen wird. Aprilia äußerte sich noch nicht zu einem eventuellen Ersatzmann.

Stand Fahrer-WM nach 10 Rennen:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Zarco 132. 3. Mir 121. 4. Bagnaia 114. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Binder 73. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Marc Márquez 58. 11. Nakagami 52. 12. Martin 48. 13. Rins 42. 14. Pol Espargaró 41. 15. Morbidelli 40. 16. Alex Márquez 34. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 26. 19. Rossi 20. Marini 16. 21. Lecuona 16. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 200 Punkte. 2. Ducati 192. 3. KTM 127. 4. Suzuki 125. 5. Honda 97. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 267 Punkte. 2. Ducati Lenovo 214. 3. Pramac Racing 184. 4. Suzuki Ecstar 163. 5. Red Bull KTM Factory Racing 158. 6. Repsol Honda 106. 7. LCR Honda 86. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 60. 10. Esponsorama Racing Ducati 47. 11. Tech3 KTM Factory Racing 40.