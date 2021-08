Jack Miller: «Du wirst für das Rennfahren bezahlt»

Das Gesprächsthema am Donnerstag war im MotoGP-Paddock von Spielberg natürlich der Eklat zwischen Yamaha und Viñales. Ducati-Werksfahrer Jack Miller hat kein Verständnis für etwaige Frustreaktionen.

Yamaha teilte am Donnerstag mit, dass Maverick Viñales vorläufig suspendiert wurde und daher den Österreich-GP an diesem Wochenende nicht bestreiten wird. Der japanische Hersteller kam nach Auswertung der Telemetrie-Daten offenbar zum Schluss, dass ihr spanischer Werksfahrer im Rennen am vergangenen Sonntag – in dem er nach Problemen und einem Start aus der Boxengasse das Schlusslicht bildete – absichtlich den Motor ruinieren wollte.

Das warf natürlich auch im Paddock Fragen auf. So wurde etwa Jack Miller in seiner Presserunde darauf angesprochen, ob es aus der Sicht eines Fahrers denn in gewissem Maße verständlich sei, wenn nach einem problemreichen Rennen die Frustration die Oberhand gewinnt. «Überhaupt nicht», entgegnete der 26-jährige Australier wie aus der Pistole geschossen.

«Egal ob ich stürze, den Motor in der Startaufstellung abwürge oder was auch immer passiert – das Rennen ist nie vorbei. Es ist erst vorbei, wenn du es aufgibst. Denn alles kann passieren, eine rote Flagge oder was auch immer. Wenn du aber diese Einstellung hast, dann hast du schon aufgeben», meinte der zweifache Saisonsieger.

«Ihr habt schon mehrmals gesehen, wie ich mein Bike wieder aufgehoben habe und weitergefahren bin, auch wenn es verbogen war. Ich habe den Motor auf der heißesten Rennstrecke auf der Welt im Grid abgewürgt, in Thailand. Ich bin aus der Boxengasse losgefahren und habe mir den Arsch aufgerissen, um noch einen Punkt zu holen. Denn das ist es, was du als Rennfahrer tust. Dafür wirst du bezahlt. Du musst versuchen, den nächsten Kerl vor dir zu schlagen. So einfach ist es», legte «JackAss» nach.

«Ich sage nicht, dass eine oder die andere Seite unrecht hat. Es ist, wie es ist. Das ist eine Sache zwischen ihnen», ergänzte der Ducati-Werksfahrer mit Blick auf Yamaha und Viñales. «Am Ende des Tages ist es aber eine relativ einfache Sache: Man wird bezahlt, um ein Motorrad zu fahren. So simpel ist es. Du bist nicht hier, um ein Influencer zu sein oder was auch immer diese Idioten sein wollen. Wir werden bezahlt, um Motorradrennen zu fahren», fasste Miller zusammen.

Stand Fahrer-WM nach 10 Rennen:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Zarco 132. 3. Mir 121. 4. Bagnaia 114. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Binder 73. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Marc Márquez 58. 11. Nakagami 52. 12. Martin 48. 13. Rins 42. 14. Pol Espargaró 41. 15. Morbidelli 40. 16. Alex Márquez 34. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 26. 19. Rossi 20. Marini 16. 21. Lecuona 16. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 200 Punkte. 2. Ducati 192. 3. KTM 127. 4. Suzuki 125. 5. Honda 97. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 267 Punkte. 2. Ducati Lenovo 214. 3. Pramac Racing 184. 4. Suzuki Ecstar 163. 5. Red Bull KTM Factory Racing 158. 6. Repsol Honda 106. 7. LCR Honda 86. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 60. 10. Esponsorama Racing Ducati 47. 11. Tech3 KTM Factory Racing 40.