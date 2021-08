Alex Márquez (Honda/7.): «Glücklich mit der Basis»

LCR-Honda-Pilot Alex Márquez fühlte sich am Freitag auf dem Red Bull Ring bei allen Verhältnissen wohl. Bruder Marc hielt ihn im Steiermark-GP vor einer Woche für den schnelleren Márquez.

«Am Vormittag haben wir die Chance genutzt, um vorne und hinten noch einen frischen Medium-Reifen einzusetzen. Denn einige Wettervorhersagen kündigten für den Nachmittag Regen an – und so war es dann auch», erzählte Alex Márquez am Freitag in Spielberg. «Das war der perfekte Plan für uns.»

Denn sein siebter Platz aus dem trockenen FP1 sicherte dem spanischen LCR-Honda-Mann auch in der Tageswertung einen angestrebten Top-10-Platz. Im nassen FP2 landete er zudem auf Rang 6.

«Ich konnte von den ersten Runden an schnell und im Rhythmus sein. Das ist immer wichtig, ich fühlte mich großartig auf dem Motorrad. Leider konnten wir am Nachmittag den harten Vorderreifen und etwas an der Geometrie nicht wie geplant ausprobieren. Abgesehen davon bin ich mit unserer Basis glücklich. Ich fühlte mich im Trockenen, aber auch im Nassen stark. Morgen wird es wichtig sein, direkt ins Q2 zu kommen. Ich fühlte mich bei allen Bedingungen stark, was immer wichtig ist», bekräftigte der jüngere Márquez.

Daher hat Alex auch keine Präferenz, wenn es um das Wetter am Sonntag geht. Ohnehin wisse keiner, was die Zweirad-Stars am zweiten Renntag auf dem Red Bull Ring erwarte. «Am vergangenen Wochenende meinten alle, es würde ein regnerischer Sonntag werden. Am Ende war es aber ein trockenes Rennen. Wir müssen abwarten, für den Nachmittag hatte heute ja auch keiner so viel Wasser vorausgesagt, nur ein paar Tropfen. Es ist, wie es ist. Wir müssen hier einfach abwarten und auf alles vorbereitet sein – mit beiden Bikes und allen Reifen, bis zehn Minuten vor dem Start, dann werden wir sehen, wie sich der Himmel präsentiert. Jetzt sieht es so aus, als sollte es am Sonntag trocken sein. Mal sehen.»

Den ersten Teil des Spielberg-Doppels beendete Alex Márquez als Neunter und damit einen Platz hinter Marc. Der meinte zuletzt, sein jüngerer Bruder wäre im Steiermark-GP eigentlich der schnellere Márquez gewesen, nur die Erfahrung hätte ihm gefehlt. Was hat Alex also daraus gelernt?

«Ja, ich war in dem Rennen ein bisschen schneller als er», bestätigte der 25-Jährige, der allerdings mit seinem Start und dem Hinterradgrip gehadert hatte. Mit seinem Grundspeed war der LCR-Fahrer dagegen zufrieden: «Ich fühlte mich stark und gut, mir unterliefen nur zu viele Fehler. Hier in Spielberg gibt es ja drei oder vier harte Bremspunkte. Wenn du nur eineinhalb Meter später bremst, bist du im Kiesbett. Da unterliefen mir zu viele Fehler.»

«Zudem war ich in ein paar Zweikämpfe mit Rins, den KTM und meinem Teamkollegen Taka verwickelt, da verlor ich zu viel Zeit», ergänzte der zweifache Weltmeister. «Ich habe gelernt, dass man in einem MotoGP-Rennen immer da sein muss und versuchen muss, nicht zu viel Zeit zu verlieren, sondern mit dem Zug mitzugehen. Abgesehen davon fühlte ich mich von Anfang bis Ende stark, es waren einfach zu viele Fehler dabei, die ich – hoffentlich – mit der Erfahrung an diesem Sonntag nicht mehr machen werde.»

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, FP2 (13. August):

1. Lecuona, KTM, 1:27,520 min

2. Zarco, Ducati, + 3,397 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,717

4. Marc Márquez, Honda, + 3,833

5. Miller, Ducati, + 4,292

6. Alex Márquez, Honda, + 4,441

7. Rins, Suzuki, + 4,670

8. Pol Espargaró, Honda, + 4,884

9. Quartararo, Yamaha, + 5,264

10. Brad Binder, KTM, + 5,799

11. Martin, Ducati, + 5,888

12. Nakagami, Honda, + 6,016

13. Bagnaia, Ducati, + 6,127

14. Oliveira, KTM, + 6,431

15. Marini, Ducati, + 6,977

16. Rossi, Yamaha, + 7,177

17. Crutchlow, Yamaha, + 7,181

18. Bastianini, Ducati, + 7,234

19. Mir, Suzuki, + 7,787

20. Petrucci, KTM, + 8,102

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13. August):

1. Zarco, Ducati, 1:22,827 min

2. Mir, Suzuki, + 0,789 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,903

4. Nakagami, Honda, + 0,963

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,014

6. Quartararo, Yamaha, + 1,038

7. Alex Márquez, Honda, + 1,054

8. Bagnaia, Ducati, + 1,076

9. Marc Márquez, Honda, + 1,140

10. Martin, Ducati, + 1,217

11. Pol Espargaró, Honda, + 1,270

12. Bastianini, Ducati, + 1,410

13. Marini, Ducati, + 1,503

14. Rossi, Yamaha, + 1,508

15. Oliveira, KTM, + 1,520

16. Brad Binder, KTM, + 1,655

17. Miller, Ducati + 1,701

18. Petrucci, KTM, + 1,928

19. Lecuona, KTM, + 1,965

20. Crutchlow, Yamaha, + 2,468