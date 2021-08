Pol Espargaró (Honda/11.): Kampf um die beste Honda

Der spanische Repsol-Honda-Fahrer Pol Espargaró war auch am Auftakt des zweiten Spielberg-Wochenendes der MotoGP alles andere als zufrieden.

Pol Espargaró brachte seine Werks-Honda am ersten Tag in Spielberg auf Position 11 der kumulierten Zeitentabelle. Der Katalane büßte auf den neuen Spielberg-Rekordmann Johann Zarco (Pramac Ducati) 1,27 Sekunden ein.

Auf nasser Strecke war Pol am Nachmittag dann Achter, knapp fünf Sekunden hinter Iker Lecuona (Tech3-KTM). «Gesamt gesehen war es ein guter Tag», kommentierte der 30-Jährige. «Wir haben auf trockener Piste einiges probiert, haben keine neuen Reifen reingesteckt.»

Espargaró, der minimal langsamer als Alex Marquez (7.) und Taka Nakagami (4.) war, präzisiert: «Wir haben einen kompletten Run mit den gebrauchten Reifen absolviert, daher bin ich recht zufrieden. Auf nasser Piste waren wir schnell, wie schon zuletzt auch. Ich war lange in den Top-5.»

Der jüngere der Espargaró-Brüder prophezeit: «Wir haben das Potenzial, um hier auch auf trockener Piste besser als auf P10 zu landen. Es muss aber dafür alles stimmen, es darf kein Chaos sein. Wenn eine Honda in den Top-6 ist, dann sollten wir auch dazu in der Lage sein. Es war recht okay heute, warum sollten wir am Sonntag nicht um die Position der besten Honda kämpfen.»

Zur Technik: «Das neue Chassis hatten wir in Assen. Von dieser Version gab es ein paar kleine Adaptionen, ich sehe keinen Bedarf für neue Chassis. Damit versuchen wir die Sache zu managen, das ist es dann auch. Es ist okay so.» Espargaró bestätigte aber auch, dass man bei Honda nun alle Neuigkeiten mit Marc Marquez abstimmt.

«Das Hauptproblem ist der Reifen. Seit wir die neue Karkasse haben, haben alle Probleme. Vorher hat Honda die meisten Rennen gewonnen. Es ist dasselbe für alle, es ist keine Entschuldigung. Der eine oder der andere kann mehr Glück haben, aber das ist es.»

«Die MotoGP hängt nun mal enorm stark von den Reifen ab», weiß Pol Espargaró. «Wir haben nicht die Kontrolle im Bereich der Reifen. Die anderen haben gearbeitet – wenn nicht mehr, dann besser. Im Moment haben wir nicht den Schlüssel für unser Problem. Ich hoffe, wir kommen hier heraus und werden dann bald ein besseres Bike haben.»

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, FP2 (13. August):

1. Lecuona, KTM, 1:27,520 min

2. Zarco, Ducati, + 3,397 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,717

4. Marc Márquez, Honda, + 3,833

5. Miller, Ducati, + 4,292

6. Alex Márquez, Honda, + 4,441

7. Rins, Suzuki, + 4,670

8. Pol Espargaró, Honda, + 4,884

9. Quartararo, Yamaha, + 5,264

10. Brad Binder, KTM, + 5,799

11. Martin, Ducati, + 5,888

12. Nakagami, Honda, + 6,016

13. Bagnaia, Ducati, + 6,127

14. Oliveira, KTM, + 6,431

15. Marini, Ducati, + 6,977

16. Rossi, Yamaha, + 7,177

17. Crutchlow, Yamaha, + 7,181

18. Bastianini, Ducati, + 7,234

19. Mir, Suzuki, + 7,787

20. Petrucci, KTM, + 8,102

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13. August):

1. Zarco, Ducati, 1:22,827 min

2. Mir, Suzuki, + 0,789 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,903

4. Nakagami, Honda, + 0,963

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,014

6. Quartararo, Yamaha, + 1,038

7. Alex Márquez, Honda, + 1,054

8. Bagnaia, Ducati, + 1,076

9. Marc Márquez, Honda, + 1,140

10. Martin, Ducati, + 1,217

11. Pol Espargaró, Honda, + 1,270

12. Bastianini, Ducati, + 1,410

13. Marini, Ducati, + 1,503

14. Rossi, Yamaha, + 1,508

15. Oliveira, KTM, + 1,520

16. Brad Binder, KTM, + 1,655

17. Miller, Ducati + 1,701

18. Petrucci, KTM, + 1,928

19. Lecuona, KTM, + 1,965

20. Crutchlow, Yamaha, + 2,468