Aleix Espargaró: Der verwegene Traum vom Podium

Aprilia-Einzelkämpfer Aleix Espargaró sicherte sich im MotoGP-Qualifying von Spielberg Startplatz 8. Er trauert einer besseren Startposition nach und rechnet sich für das Rennen ein Top-Ergebnis aus.

Aleix Espargaró (32) befindet sich für das zweite MotoGP-Rennen von Spielberg als Achter in Lauerstellung. Der 32-Jährige büßte mit seiner Aprilia RS-GP 21 knapp 0,8 Sekunden auf Polesitter Jorge Martin (Ducati) ein.

«Gesamt bin ich zufrieden», fasst der Katalane zusammen. «Wir haben das Bike in der Früh verändert, wir haben den radstand kürzer und das Bike auch ein wenig niedriger gemacht, um mehr Grip zu haben. Wir hatten etwas zu viel Wheelspin. Ich habe mich in FP4 mit dem Medium-Refen dann sehr gut gefühlt. Alle Änderungen haben funktioniert.»

«Das Bike war gut genug, um für einen Platz in den beiden ersten Reihen zu fighten. Ich habe aber Fehler gemacht. Ich hätte 1:23,2 min fahren können, aber die Runde war nicht gut genug. Es ist kein Desaster. Unsere einzige Schwäche ist das Überholen, wir haben nicht so viel Power. Von Platz 8 zu starten, an Stelle von Platz 4 oder 5 wird nicht einfach. Aber unser Bike ist gut, ich fühle mich stark.»

Espargaró erklärt: «Mit dem neuen Michelin-Vorderreifen habe ich mich gut gefühlt. Der Reifen in der vergangenen Woche war zu hart, ich war am Limit. Mein einziges Problem ist das Überholen. Wenn ich alleine meine Pace fahren kann, wenn ich spät bremsen, mit meinem Speed in die Kurven fahren und früh beschleunigen kann, dann sehe ich keinen, der mir weit wegfahren kann.»

Aleix bestätigt: «Auch der Verschleiß des Hinterreifens ist nicht besorgniserregend. Wir haben einen guten Job gemacht mit Aprilia, besser als vorige Woche. Ich habe die Pace! Wenn ich einen guten Start hinbekomme und in den Top-4 oder Top-5 bin, könnte ich auch um das Podium fahren. Wir werden sehen, wie die ersten Runden laufen.»

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, Q2 (14. August):

1. Martin, Ducati, 1:22,643 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:22,677 min, + 0,034 sec

3. Bagnaia, Ducati, 1:23,063, + 0,420

4. Zarco, Ducati, 1:23,120, + 0,477

5. Marc Márquez, Honda, 1:23,227, + 0,584

6. Miller, Ducati, 1:23,320, + 0,677

7. Mir, Suzuki, 1:23,378, + 0,735

8. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:23,423, + 0,780

9. Oliveira, KTM, 1:23,499, + 0,856

10. Binder, KTM, 1:23,568, + 0,925

11. Pol Espargaró, Honda, 1:23,738, + 1,095

12. Nakagami, Honda, 1:23,990, + 1,347



Die weitere Startaufstellung:

13. Rins, Suzuki, 1:23,470

14. Alex Márquez, Honda, 1:23,535

15. Bastianini, Ducati, 1:23,790

16. Lecuona, KTM, 1:23,825

17. Marini, Ducati, 1:23,834

18. Rossi, Yamaha, 1:23,939

19. Petrucci, KTM, 1:24,405

20. Crutchlow, Yamaha, 1:24,509