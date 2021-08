MotoGP in Spielberg: Jetzt Tickets für 2022 sichern

«Full house» am gestrigen Sonntag am Red Bull Ring

Nach der MotoGP ist vor der MotoGP: Der Ticketverkauf für den «Motorrad Grand Prix von Österreich 2022» auf dem Red Bull Ring von 19. bis 21. August 2022 startet bereits am heutigen Montag.

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie waren in Spielberg an den vergangenen zwei Wochenenden wieder volle Tribünen erlaubt. 86.376 Zuschauer erlebten zum Abschluss des Doppel-Events den unglaublichen Red Bull-KTM-Heimsieg Sieg durch Brad Binder vor Ort mit. An drei Tagen besuchten insgesamt 145.090 Fans den Österreich-GP 2021.



Für das kommende Jahr können sich die MotoGP-Fans in Österreich das Wochenende vom 19. bis 21. August 2022* vormerken.

Das Ticketing für den «Formula 1 Großer Preis von Österreich 2022» von 8. bis 10. Juli 2022* ist bekanntlich bereits gestartet und auch Anhänger der MotoGP müssen nicht mehr länger warten: Tickets für den «Motorrad Grand Prix von Österreich 2022» sind ab dem heutigen 16. August 2021 unter www.redbullring.com erhältlich.



*Änderungen vorbehalten